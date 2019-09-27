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ميسي ورونالدو على رأس التشكيل الأفضل في العالم خلال العقد الأخير

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:25 م
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ميسي ورونالدو على رأس التشكيل الأفضل في العالم خلال العقد الأخير
ميسي ورونالدو
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علاء خليف
 
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نشرت صحيفة "آس" الاسبانية التشكيلة المثالية لـأفضل 11 لاعبًا خلال العقد الأخير، والذي ضمت مجموعة من ألمع نجوم الساحرة المستديرة الذين استحوذوا على حب جمهور كرة القدم حول العالم.

وتصدر التشكيلة المثالية التي كشفت عنها الصحيفة الاسبانية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الاسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بينما جاء الاسباني ايكر كاسياس حارس مرمي ريال مدريد السابق ضمن التشكيل وصخرة دفاع الملكي الحالي سيرجيو راموس.

كما ضمت التشكيلة ثنائي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، وانييستا، والمهاجم الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وضمت تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العقد الأخير وفقًا لصحيفة "آس" كل من:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس

خط الدفاع: داني ألفيس، سيرخيو راموس، جيرارد بيكيه، مارسيلو

خط الوسط: تشافي هيرنانديز، إنييستا، لوكا مودريتش

خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو

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