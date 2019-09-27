نجم تشيلسي: لامبارد حقق حلمي.. ولن أنسى هذه اللحظة

أكد ريس جيمس، نجم تشيلسي الإنجليزي الشاب، أنه بمجرد أن يلعب مباراته الأولى هنا في ملعب ستامفورد بريدج، أمام هؤلاء الجماهير، ربما كانت هذه هي أفضل لحظة بالنسبة له، مشيرًا لأنه حُلم أصبح حقيقة.





وقال جيمس، خلال تصريحات صحفية: "لقد لعبت في هذا النادي مُنذ أن كنت في السابعة من عمري، وهذا ما كنت أريده دائمًا. لقد لعبت أمام عدد قليل من الجماهير من قبل ولكن لا شيء يُضاهي اللعب في ستامفورد بريدج وهو مكتمل".





وأضاف عن إحتفاله بالهدف: "لم أفكر في ذلك. لقد ذُهلت في تلك اللحظة. أنا سعيد وفخور بتسجيلي للهدف وتحقيقنا للفوز".





وأكمل: "أخبرني لامبارد في اليوم السابق للمباراة عن هذا الشعور، ولكني أعتقد أنك لا تشعر بذلك إلا عندما تكون بالفعل في الملعب. كان الجو صاخبًا، كان الجميع يشجع. عندما كنت صغيرًا، كنت أشجع النادي مثلهم وما زلت أفعل ذلك لكن الآن من الملعب".





وواصل: "كنت أنظر إلى دروجبا، جون تيري وفرانك لامبارد، لقد كانوا القادة الثلاثة الرئيسيين للفريق، ساعدوا الفريق في قيادته في ذلك الوقت للعديد من الألقاب عندما كنت صغيرًا. كانوا جميعًا يهتمون للنادي. وهذا ينعكس على للبطولات التي فازوا بها".





وتابع بالحديث عن تواجد زملاءه من الأكاديمية معه في الفريق: "إذا نظرت إلى السنوات القليلة الماضية، فربما لم يكن هناك الكثير من اللاعبين الذين لعبوا للفريق، اليوم هناك أربعة أو خمسة لاعبين منا يشاركون، هذا رائع بالنسبة للأكاديمية".





واستطرد: "النظر إلى اللاعبين الشباب الآخرين وهم يحصلون على فرصة يمنحك دفعة قوية. أنا أتعلم كل يوم لأنني لم ألعب على هذا المستوى من قبل. هناك بعض الأشخاص الذين يساعدونني في التحسن من الجميع الجوانب".



