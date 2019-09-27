محافظ سوهاج يُقيل مدير مواقف "دار السلام" لتقصيره في العمل (صور)
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:32 م
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أحمد مرعي
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أقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مدير المواقف بمركز ومدينة دار السلام، لتقصيره في العمل، جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة بالمدينة مساء اليوم، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد سير العمل بموقف دار السلام - سوهاج، حيث تم رصد عدم وجود استيكرات للاعلان عن تعريفة الأجرة على عدد من السيارات، وعدم وجود الموظف المختص بالموقف، لافتا الى إحالته للتحقيق، كما وجه المحافظ بازالة أحد المقاهي العشوائية بمدخل الموقف.
واستمع المحافظ الى المواطنين عن الخدمات المقدمة، كما تفقد عدد من شوارع المدينة، موجهاً برفع مستوى النظافة وازالة الاشغالات .
الإدارة الصحية بالمنشأة
وفي وقت سابق أقال الأنصاري، مدير الإدارة الصحية بالمنشأة، ومدير مستشفى المنشأة المركزي، بسبب الإهمال وتقصيرهم في العمل، وتدني مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى.
الإدارة الصحية بالمنشأة
وفي وقت سابق أقال الأنصاري، مدير الإدارة الصحية بالمنشأة، ومدير مستشفى المنشأة المركزي، بسبب الإهمال وتقصيرهم في العمل، وتدني مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى.
جاء ذلك خلال جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج، مساء الخميس، لتفقد مستشفى المنشاة المركزي؛ للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أنه جرى رصد غياب عدد كبير من الأطباء والتمريض، لافتًا إلى تحويلهم للتحقيق، وكذا تغيب الطبيب النوبتجي بالطوارئ، مشيرًا إلى إحالته للنيابة الإدارية، كما أحال المحافظ، طبيب امتياز بالاسقبال إلى النيابة الإدارية لانتحاله صفة طبيب نائب أطفال.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ بدأ جولته المفاجئة بمستشفى المنشأة المركزي للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى وتواجد الأطقم الطبية، لافتًا إلى أن المحافظ تفقد أقسام "الاستقبال والطوارئ، والأطفال المبتسرين، والباطنة"، مشيرًا إلى أن المحافظ استمع لعدد من المرضى حول الخدمات المقدمة بالمستشفى.
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