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دي خيا: جميعنا مع سولشاير حتى الموت.. وهذا سبب الصعوبات التي يواجهها الفريق

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:10 م
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دي خيا: جميعنا مع سولشاير حتى الموت.. وهذا سبب الصعوبات التي يواجهها الفريق
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد النجم الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، دعمه للمدير الفني للفريق اولي جونار سولشاير، مشدداً على أن الفريق مستعد للقتال حتى الموت.

وقال دي خيا، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "الفريق بأكمله خلف أولي غونار سولشاير. سنقاتل حتى الموت من أجله".  

وأضاف دي خيا بقوله: "المهم هو أن سولشاير مدرب جيد وسنكون معه حتى النهاية".

وواصل بقوله: "مانشستر يونايتد ناد مميّز. إنه النادي الأكبر في انجلترا. أشعر بسعادة وفخر كبير لتواجدي في هذا النادي منذ سنوات عديدة، أنا سعيد جدًا هنا".

وتابع حارس مرمى الشياطين الحمر: "مانشستر يونايتد نادٍ رائع وجماهيره استثنائية".

وأكمل: "عشنا سنوات صعبة ولكن هذا سبب تواجدنا هنا، نحاول المساعدة. أرجو أن نحقق أشياء ضخمة في السنوات القادمة".

ومن الجدير بالذكر انه يعاني مانشستر يونايتد، من تذبذب ملحوظ في النتائج، تحت قيادة المدرب النرويجي اولى جونار سولشاير منذ أن تم تعيينه مدرباً دائماً للفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد، لاستضافة فريق أرسنال، يوم الإثنين القادم، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب اولد ترافورد.
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