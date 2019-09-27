هند صبري وساندي في إطلالة ببدلة سوداء علي ريد كاربت "الجونة السينمائي" (صور)
خطفت الفنانة هند صبري، والفنانة ساندي الأنظار علي ريد كاربت مهرجان "الجونة السينمائي" لدورته الثالثة ورفعا شعار "البدلة بديلة للفستان" حيث ارتدوا بدلة تحمل اللون الاسود والابيض.
يقام الآن حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي،وذلك بعد أسبوع متواصل من الفعاليات،
وتكرم إدارة المهرجان اليوم الفنان محمد هنيدي، وتمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني الممتلئ بالأعمال الفنية الناجحة ، ويمنح المهرجان كل عام ثلاث جوائز للإنجاز الإبداعي لثلاث فنانين، الأولى لفنان مصري والثانية لفنان عربي، والثالثة لفنان عالمي.
والجائزة الثانية تمنح لصانعة الأفلام الفليسطينية مي مصري، ولم يتم الكشف حتى الآن عن النجم العالمي صاحب الجائزة الثالثة.
ويقدم الفنان "أبو" أغنية جديدة بعنوان "حبيبي يا ليل"، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع روبرت كمال.
وتعد هذه المرة الثانية لتقديم “أبو” أغنيبة بمهرجان الجونة، حيي قدم فى الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي أغنية "3 دقات"مع الفنانة يسرا، و الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا.
يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدأت يوم 19 سبتمبر وتنتهي اليوم 27 سبتمبر، وسط حضور هائل من الفنانين والإعلاميين.
ومهرجان الجونة السينمائي يعد من أهم المهرجانات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجمع بين العديد من الثقافات ويخلق تواصل بين صاع الفن والجمهور المحب للسينما، و المهرجان يقوم باكتشاف العديد من المواهب ، كما تسعى إدارة المهرجان ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي.
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