ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هند صبري وساندي في إطلالة ببدلة سوداء علي ريد كاربت "الجونة السينمائي" (صور)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:11 م
Advertisements
هند صبري وساندي في إطلالة ببدلة سوداء علي ريد كاربت الجونة السينمائي (صور)
هند صبري
Advertisements
طباعة
يارا أحمد - تصوير: ولاء غنيم - عبد الحافظ حمدي
 
Advertisements

خطفت الفنانة هند صبري، والفنانة ساندي الأنظار علي ريد كاربت مهرجان "الجونة السينمائي" لدورته الثالثة ورفعا شعار "البدلة بديلة للفستان" حيث ارتدوا بدلة تحمل اللون الاسود والابيض.


يقام الآن حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي،وذلك بعد أسبوع متواصل من الفعاليات،
وتكرم إدارة المهرجان اليوم الفنان محمد هنيدي، وتمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني الممتلئ بالأعمال الفنية الناجحة ، ويمنح المهرجان كل عام ثلاث جوائز للإنجاز الإبداعي لثلاث فنانين، الأولى لفنان مصري والثانية لفنان عربي، والثالثة لفنان عالمي.


والجائزة الثانية تمنح لصانعة الأفلام الفليسطينية مي مصري، ولم يتم الكشف حتى الآن عن النجم العالمي صاحب الجائزة الثالثة.


ويقدم الفنان "أبو" أغنية جديدة بعنوان "حبيبي يا ليل"، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع روبرت كمال.


وتعد هذه المرة الثانية لتقديم “أبو” أغنيبة بمهرجان الجونة، حيي قدم فى الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي أغنية "3 دقات"مع الفنانة يسرا، و الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا.


يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدأت يوم 19 سبتمبر وتنتهي اليوم 27 سبتمبر، وسط حضور هائل من الفنانين والإعلاميين.


ومهرجان الجونة السينمائي يعد من أهم المهرجانات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجمع بين العديد من الثقافات ويخلق تواصل بين صاع الفن والجمهور المحب للسينما، و المهرجان يقوم باكتشاف العديد من المواهب ، كما تسعى إدارة المهرجان ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي.

هند صبري وساندي في إطلالة ببدلة سوداء علي ريد كاربت "الجونة السينمائي" (صور)
هند صبري وساندي في إطلالة ببدلة سوداء علي ريد كاربت "الجونة السينمائي" (صور)
هند صبري وساندي في إطلالة ببدلة سوداء علي ريد كاربت "الجونة السينمائي" (صور)
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هند صبري نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار هند صبري أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال
0
x
21:00
0
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
0
x
17:25
2
الاتحاد
الوحدة
0
x
19:15
0
الفتح
الأهلي
0
x
19:15
0
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
تأجلت
-
أسوان
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز
11
x
19:00
1
كوتي دي أور
الترجي التونسي
2
x
20:00
1
اليكت سبورت
البطولة العربية
أهلي بنغازي الليبي
1
x
17:00
0
الإسماعيلي

DMCA.com Protection Status