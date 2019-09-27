هند صبري وساندي في إطلالة ببدلة سوداء علي ريد كاربت "الجونة السينمائي" (صور)

خطفت الفنانة هند صبري، والفنانة ساندي الأنظار علي ريد كاربت مهرجان "الجونة السينمائي" لدورته الثالثة ورفعا شعار "البدلة بديلة للفستان" حيث ارتدوا بدلة تحمل اللون الاسود والابيض.





يقام الآن حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي،وذلك بعد أسبوع متواصل من الفعاليات،

وتكرم إدارة المهرجان اليوم الفنان محمد هنيدي، وتمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني الممتلئ بالأعمال الفنية الناجحة ، ويمنح المهرجان كل عام ثلاث جوائز للإنجاز الإبداعي لثلاث فنانين، الأولى لفنان مصري والثانية لفنان عربي، والثالثة لفنان عالمي.



والجائزة الثانية تمنح لصانعة الأفلام الفليسطينية مي مصري، ولم يتم الكشف حتى الآن عن النجم العالمي صاحب الجائزة الثالثة.



