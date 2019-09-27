سيد رجب وشيرين رضا على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور)



يواصل الفنانون توافدهم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي لحضور حفل ختام الدورة الثالثة من المهرجان.





ووصل حتى الآن الفنان سيد رجب، وأحمد داش، وشيرين رضا، وناهد السباعي، وحنان مطاوع، وآخرون.





من ناحية أخرى، تختتم فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة ٢٧ سبتمبر، بإعلان أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.





وتأتي الدورة الثالثة من المهرجان بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، إلى جانب عرض 21 فيلمًا خارج المسابقة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي.