التعادل السلبي يحسم موقعة الأهلي والنصر في الدوري السعودي





حسم التعادل السلبي قمة النصر والأهلي؛ وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .





وكانت المباراة اليوم متوازنة للغاية؛ حيث كان الاستحواذ علي الكرة ٥١ لمصلحة صاحب الارض والجمهور نادي أهلي جدة؛ في حين كان المصر هو الفريق الأكثر تسديدا للكرة علي المرمى حيث سدد العالمي ١١ تسديدة ع المرمى وسدد أهلي جدة ٧ تسديدات فقط.





شهدت المباراة ٤ كروت صفراء؛ تحصل منهم نادي النصر علي ٣ كروت؛ في حين تحصل الأهلي علي كرت واحد فقط.





وكان النصر الأكثر فاعلية هجومية طوال المباراة؛ حيث تحصل الفريق علي ٩ ضربات ركنية مقابل ضربتين فقط لصالح نادي أهلي جدة .





وبهذا التعادل رفع نادي النصر السعودي رصيده الى النقطة ٨ ليصبح في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم؛ وفي حين وصل نادي أهلي جدة المركز الثالث برصيد ٨ نقاط كذلك وبفارق الأهداف عن الفيصلي والنصر.