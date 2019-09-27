توماس بارتي: بمساندة الجماهير سيفوز أتلتيكو على الريال في الديربي
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:10 م
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عمر عبدالعزيز
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علق النجم الدولي الغاني، توماس بارتي، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، عن المواجهة القوية التي ستجمع فريقه، بالغريم التقليدي، ريال مدريد، وذلك في ديربي العاصمة الإسبانية.
وقال توماس بارتي، خلال تصريحات صحفية: "نعلم جميعاً مدى أهمية مباراة الديربي، هذه المباراة مهمة لنا ولمشجعينا الذين دائماً يقومون بتحفيزنا على القيام بمباراة جيدة وهذا ما يشجعنا أكثر ويجعلنا أقوى في ملعبنا".
وواصل نجو وسط الروخي بلانكوس: "أنا تحسنت كلاعب في الروخي بلانكوس وبفضل هذا النادي حصلت على فرصة للعب مع لاعبين رائعين ، كذلك أشكر المدرب سيميوني كان له الفضل الكبير في تطوري".
وتابع بقوله: "هذا الموسم الجديد مختلف، مع لاعبين جدد من عقليات مختلفة الذين يتعلمون الكثير عن الفريق وعن مدى أهمية المشجعين لأتلتيكو".
ومن المقرر أن يصطدم الفريق الإسباني المميز، أتلتيكو مدريد، بغريمه التقليدي ريال مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث تقام هذه المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني، "لا ليجا".
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