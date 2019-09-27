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شاهد.. الإبراشي يعرض فضيحة لقناة الجزيرة: "جبناء" (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:52 م
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شاهد.. الإبراشي يعرض فضيحة لقناة الجزيرة: جبناء (فيديو)
صورة من الحدث
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هدى عبدالرازق
 
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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة لأشخاص يدعون المصريين للتظاهر ضد الدولة المصرية، وهم يخفون وجوههم.

وعقب "الأبراشي"، خلال تغطية خاصة عبر فضائية "on e"، مساء الجمعة، "يا جبان في حد بيدعو الناس للتظاهر ويخبي وشه يا جبان.. هو في جبناء يقوموا بثورة يا جبان"، مضيفا: "ده كلام.. في وقاحة أكثر من ذلك، الثورة بيعملها الشجعان، وطالما أنت خايف بتدعو الناس للنزول ليه، ويتصطدموا مع الناس ليه".

وأضاف "الإبراشي"، أن مظاهرات الإخوان أشبه بمن يبحث عن قطة سوداء في ليلة ظلماء، أو بمن يبحث عن إبرة في "كوم قش"، متابعا: "الإخوان مستخبيين تحت السرير، وعايزين الناس تنزل"، منوهًا بأن الثورة لا يصنعها الجبناء فكيف يمكن أن تصنع ثورة يا فاشل؟".

وتابع، مخاطبا الإخوان، "أنتم جبناء، وأنذال.. اظهروا حتى عين واحدة يا جبان"، مستطردا أن الخيانة والدسائس والمكائد هى من يصنعها الجبناء.

وعلى جانب آخر، امتلأت منطقة المنصة بالمصريين للتعبير عن تأييدهم للدولة ومؤسستها، ورفضهم لدعوات الإخوان للتخريب، والدمار، حيث يرفعون الأعلام المصرية، وحاملين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويغنون الأغاني الوطنية.

وشارك الشعب المصري عدد كبير من الفنانين بالغناء والتحفيز، ومنهم هاني شاكر، ومحمد نور، ومحمد رمضان، والمطرب محمد فؤاد، والذي طلب من الملايين المتواجدون في المنصة الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وقد سجد شكرا لله على منصة الاحتفال.

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المزيد عن: قنوات الجزيرة والشرق قناه الجزيره الرئيس عبد الفتاح السيسي الجزيره الإعلامي وائل الإبراشي الإخوان
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