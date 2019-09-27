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سيميوني يعلن عن قائمة أتلتيكو أمام الريال في "ديربي مدريد"

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:41 م
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سيميوني يعلن عن قائمة أتلتيكو أمام الريال في ديربي مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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آعلن الآرجنتینی دییجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن قائمة فريق، من أجل مباراة ديربي مدريد، امام الغريم التقليدي، الريال.

ومن المقرر أن يصطدم الفريق الإسباني المميز، أتلتيكو، بغريمه التقليدي ريال مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني، "لا ليجا".

وجاءت قائمة الروخي بلانكوس الرسمية المستدعاة للديربي غداً، على النحو التالي :

حراسة المرمى: أدان - أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز - آرياس - لودي - سافيتش - فيليبي لويس - هيرموسو - تربيير.

خط الوسط: توماس ليمار - كوكي - ساؤول - ليورينتي - هيريرا - فيتولو - ليمار.

خط الهجوم: جواو فيليكس - كوستا - كوريا.

فيما شهدت القائمة غياب كلا من:

- ألفارو موراتا للإيقاف. 
- استبعاد سابونيتش بقرار فني.
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