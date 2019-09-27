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على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:31 م
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على أغنية أحلف بسماها وبترابها مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
مينا عطا ومحمد شاهين
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إسماعيل منطاوي تصوير: بلال أحمد ومصطفى الديب
 
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احيا المطربان مينا عطا ومحمد شاهين احتفالات المنصة بطريق مدينة مصر، بأغنية "احلف بسماها وبترابها".


وشهد الحفل حماس شديد من جانب الحاضرين، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وجاء ذلك أمام حشد جماهيري كبير أمام المنصة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضد الشائعات والأكاذيب التي تحاول هدم الدولة المصرية، وزعزعة أمنها واستقرارها.

ويواصل آلاف المواطنين توافدهم من مختلف محافظات الجمهورية إلى منطقة المنصة للمشاركة بتظاهرات " فى حب مصر" رافعين لافتات مكتوب عليها لا لإسقاط الدولة، ولا للإرهاب، مرددين هتافات مؤيدة لمؤسسات الدولة.
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
على أغنية "أحلف بسماها وبترابها" مينا عطا ومحمد شاهين يشعلان احتفالات المنصة (صور)
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طباعة
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