بفارق عمر 14 عامًا.. هنا جودة تتحدى محمد صلاح.. والأخير يرد

بعد فوزها ببطولة الجمهورية في تنس الطاولة، تحدت الطفلة هنا جودة 12 عاما النجم العالمي محمد صلاح بمباراة تنس طاولة عبر تدوينة لها من خلال صفحتها الرسمية على موقع "تويتر".





على الرغم من فارق العمر الكبير بينهما والذي بلغ أكثر من 14 عاما إلا أن فراستها لم تمنعها من عرض التحدي، ولم تتردد لحظة في نشره واعلانه للجميع فقد كررته أثناء حوار تليفزيوني لها أمس طالبت خلالها بإقامة مباراة في تنس الطاولة لترى من سيفوز بها.





محمد صلاح يقبل التحدي ضاحكا

وافق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على دعوة مواطنته الطفلة هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي وبطلة الجمهورية لمواجهة بينهما في اللعبة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رداً على دعوة هنا جودة لمقابلته: "طب ابعتلك مكة تلاعبك الأول ولا العب انا على طول"، وأضاف: "عامة لقد قبلت التحدي"، في إشارة على موافقته على اللعب ضد هنا.





وردت الطفلة المعجزة هنا جودة على قبول صلاح التحدي على صفحتها الشخصية على موقع التاصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أنا بحب اللعب مع الكبار ومكه تنور مو صلاح".





بالصدفة شاركت بالبطولة واحتلت صدارتها

أعربت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، عن سعادتها بتحقيق المركز الأول في بطولة الجمهورية في إنجاز غير مسبوق يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدة أن طريق التتويج باللقب كان صعبا للغاية، خاصة في الدور النهائي للبطولة أمام فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك، صاحبة الـ27 عاما، والمصنّفة الثانية أفريقياً.





وأكدت "هنا" أنها شاركت في بطولة الجمهورية بعدما استعان بها المدير الفني أشرف عبد الفتاح في فريق 16 و19 خلال البطولة التي كان يحق لها المشاركة في منافسات عمومي بعد التدريج في هذه الإعمار، ونجحت في النهاية في حصد اللقب من لاعبة الزمالك.





مساندات النادي لهنا و" دينا مشرف" مثلها الأعلى

وأوضحت "هنا" أن الجميع في تنس طاولة ناشئين وعمومي بالنادي كان يدعمها بشكل كبير في المباراة النهائي، معلقة: "الفوز ببطولة الجمهورية جاء بعد توفيق من الله ودعم مدربيها والجميع في القطاع".





وتحدثت هنا عن بدايتها في تنس الطاولة، قائلة: "دخلت اللعبة بالصدفة بعد ممارسة ألعاب كثيرة في الأهلي، وجاءت البداية عندما كان شقيقي يُمارس لعبة السباحة فيما كانت شقيقتي تُمارس تنس الطاولة وكنت أُشاهدها ووقتها طلبت الاشتراك في لعبة تنس الطاولة".





وكشفت هنا جودة عن مثلها الأعلى في تنس الطاولة، وقالت: "مثلي الأعلي في مصر دينا مشرف صاحبة الأرقام القياسية في تنس الطاولة".





المتابعون يشاركون بالتحدي "اليد الذهبية ضد القدم الذهبية"

وطالب متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقامة تحدي "اليد الذهبية ضد القدم الذهبية" في أقرب وقت وجعله أمام الملأ مما سيزيده تشويقا وإثارة، يشار إلى أن إدارة تنس الطاولة بالأهلي، قررت تصعيد جودة إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة من منافسات الدوري بعد إنجازها الرائع.





ويأتي ذلك التحدي بعد أيام قليلة من تعرضه لخيبة أمل بسبب ملابسات إعلان جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، أبدى النجم المصري محمد صلاح استعداده لتجربة "رياضة جديدة"، حيث وافق على التحدي، الذي طرحته لاعبة ناشئة في "تنس الطاولة".

يذكر أن صلاح حصل مؤخرا على المركز الرابع في ترتيب المتنافسين على جائزة الأفضل لعام 2019 التي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.



