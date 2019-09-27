مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة والإعلاميين بالسعودية

نظم مكتب مصر للطيران بجدة، رحلة تعريفية FamTrip إلى مدينة شرم الشيخ لممثلي كبري شركات السفر والسياحة المتميزين فى المبيعات علي مصر للطيران وبخاصة خط شرم الشيخ جدة، بحضور لفيف من الإعلاميين السعوديين لتغطية هذه الفعالية.





وقد أعرب الوفد السياحي والإعلامي السعودي عن سعادته بتواجده بمصر وزيارة معالمها السياحية وخاصة شرم الشيخ الوجهة المفضلة للسعوديين وأشاد بتطوير مستوي خدمات مصر للطيران، حيث تسير مصر للطيران رحلات مباشرة من جدة إلي شرم الشيخ بنسب امتلاء عالية بطراز NG B737-800 التي تتمتع بكافة مستويات الراحة والرفاهية.



