مانشستر يونايتد يستقر على "خليفة سولشاير"





قالت تقارير صحفية إنجليزية، بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد قد أستقر بالفعل على البديل المحتمل في حالة إقالة المدير الفني الحالي للفريق، أولي جونار سولشاير، خاصة في ظل النتائج السلبية للفريق في هذا التوقيت.





وذكرت صحيفة ديلي ميل، بأن نادي مانشستر يونايتد قد أختار المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفنى الحالى لفريق توتنهام، ليكون مدربًا لنادي مانشستر يونايتد في الفترة القادمة، وذلك بعدما أصبح بوتشيتينو قريب من الرحيل عن توتنهام في هذه الفترة.





وقالت التقارير الصحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد ستدفع نحو 32 مليون باوند مقدمًا لإدارة توتنهام، وهذا من أجل فك إرتباط المدرب الأرجنتيني مع الفريق، خاصة لكون عقد بوتشيتينو يستمر مع توتنهام لمدة 5 سنوات، وقد تم توقيعه فى بداية الموسم الماضى، لا يتضمن أى شروط لفسخ التعاقد بين الطرفين.





يذكر أن موقف سولشاير مع مانشستر يونايتد يعد حرج للغاية، خاصة بعدما أصبح مان يونايتد بعيد عن صاحب الصدارة نادي ليفربول بنحو 10 نقاط كاملة، وذلك بعد نهاية الجولة السادسة من البريميرليج.





وكان ماوريسو بوتشيتينو المرشح الأول لخلافة جوزيه مورينيو في تدريب مانشستر يونايتد ولكن وقتها كان الأرجنتيني يريد إستكمال الموسم رفقة توتنهام، وهو ما جعل إدارة يونايتد تقوم بتعيين أولى سولشاير في منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي.