49 دولة يسمح لها بأصدار التأشيرة السياحية السعودية ..ومفاجئة لمصر

تسمح المملكة العربية السعودية من غدًا السبت بأصدار تأشيرات السياحية لتسهيل دخول السياح إلى أراضيها، بغرض تنشيط قطاع السياحة ورفع مساهمة إلى 10% من الناتج المحاى الأجمالى بحلول 2030.





وقالت المملكة العربية السعودية إن مواطنين 49 دولة هم الذين سيسمح لهم بأصدار التأشيرة السياحية السعودية والتى تتمتع بالعديد من الأمتيازات.

الدول التى يسمح لها بصدور تأشيرة السياحية السعودية :

وتشمل قائمة 49 دولة نحو 38 دولة من أوروبا وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و سبع دول من آسيا سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أميركا الشمالية دولتان فقط الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزلندا.

وليس من ضمن تلك الدول مصر.





ما مميزات التأشيرة الجديدة :

1- تسمح للسائح الأقامة داخل المملكة لمدة 90 يومًا للزيارة الواحدة ولا تزيد عن 180 يومًا خلال العام الواحد.

2- تكلفة إصدارها 440 ريال للعام الواحد شاملة رسوم التأمين الطبي والضريبة ورسوم المعاملة.

3-تسمح للسائح بدخول المملكة عدة مرات، حيث تبلغ صلاحيتها عام واحد من تاريخ صدورها.

4- تعطي للنساء حرية دخول المملكة واجراء العمرة بلا مرافق.

5-لا يوجد الزام بارتداء العباءة بالنسبة للنساء، ولكن لا بد من ارتداء زي محتشم.

6-موطنين 49 دولة هم المسموح له بأصدار التأشيرة السياحية.

7- يتم اصدارها الكترونيًا خلال مدة 5 إلى 30 دقيقة، أو عند الوصول.

8- لا تشترط ديانة محددة لإصدارها.

9- تصدر لكل سائح بلغ 18 عامًا.

موعد العمل بالتأشيرة الجديدة :

من المقرار أن يبدأ العمل بالتأشيرة الجديد من غدًا السبت، ويسمح من اليوم الجمعة باستخراجها.





عدد السياح بالمملكة العربية السعودية :





وكشف تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن أن حركة السياحة الوافدة إلى السعودية شهدت خلال شهري يوليو وأغسطس من العام 2019 واللذين تزامنا مع فترة إجازة الصيف وموسم الحج- نحو 3.2 مليون مسافر، مقارنة بـ 3 مليون للفترة ذاتها من العام 2018.





ووأضاف التقرير إلى أن السياح الوافدين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد عن 56 مليون ليلة سياحية خلال الشهرين الماضيين، مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن الفترة ذاتها، حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال مقارنة بـ 33 مليار في 2018.



