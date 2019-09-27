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قبل ديربي مدريد.. تعرف على هدافي الريال أمام أتلتيكو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:32 م
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قبل ديربي مدريد.. تعرف على هدافي الريال أمام أتلتيكو
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن هدافوا فريق ريال مدريد الإسباني في الديربي التقليدي، أمام الغريم العنيد أتلتيكو، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فقد سجل كلا من: سيرخيو راموس، كريم بنزيما، جاريث بيل، مارسيلو، كاسيميرو، خاميس رودريجيز وإيسكو ألاركون الأهداف ضد أتلتيكو مدريد.

وأضافت التقارير، أنه يعرف سبعة لاعبين في ريال مدريد نكهة التسجيل في الديربي، حيث ان سيرخيو راموس وبنزيما وبيل ومارسيلو وخاميس وإيسكو هم اللاعبون في فريق زيدان الذين سجلوا الأهداف ضد أتلتيكو مدريد.

ويتصدر الكابتن راموس تلك القائمة برصيد ستة أهداف، وقد سجل في مباريات الديربي في أربع مسابقات مختلفة: دوري أبطال أوروبا (2)، في نهائيي العاشرة والحادية عشرة، الكأس (2)، الليجا (1) وكأس السوبر الأوروبي (1).

يلي الكابتن في الترتيب زميله بنزيما، الذي سجل ثلاثة أهداف في الليجا وهدف في كأس السوبر الأوروبي. من جانبهما سجل بيل ومارسيلو هدفين كلٌ منهما. سجل كلاهما هدفاً في الليجا وهدفاً في نهائي الكأس العاشرة. يكمل القائمة بهدفٍ واحد كل من كاسيميرو ، خاميس روديجيز وإيسكو.
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