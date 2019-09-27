مؤلفة "حريم كريم" تؤكد وجود جزء ثاني للفيلم وتوضح السبب

كشفت المؤلفة زينب عزيز، حقيقة وجود جزء ثاني من فيلم "حريم كريم"، والأسباب التي استدعتهم إلى عمل جزء ثاني.





وقالت زينب، في تصريح خاص لموقع " الفجر الفني "، "بدأت في كتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، والجزء الثاني سيشهد تطورات عديدة بالشخصيات والأحداث وأيضًا ظهور شخصيات جديدة لأنه بعد مرور أكثر من 13 عام بالتأكيد سيحدث تغييرات في الشخصيات لأن البعض منهم سيتزوج وسينجب".





وأضافت أن ما شجعهم على عمل جزء ثاني، هو أن الجزء الأول من الفيلم حقق رجع صدى إيجابي وأشاد به عدد كبير من الجمهور والنقاد، بالإضافة إلى أن الفيلم رومانسي اجتماعي، مؤكدة أننا بحاجة إلى عودة هذه الأفلام مُجددًا.





وأكدت أن تصوير الفيلم سيبدأ بمجرد انتهائها من كتابة السيناريو، وأيضًا الاستقرار على فريق العمل الجديد وانتهاء جميع الفنانين من قراءة السيناريو لتحديد وجودهم في العمل أم لا.





جدير بالذكر أن فيلم "حريم كريم" عُرض في عام 2005، وأستطاع أن يحصد عدد مُشاهدات عالية، بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور والنقاد به، حيث كانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق اﻹتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.





يُذكر أن فيلم "حريم كريم" من بطولة: مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، علا غانم، ريهام عبد الغفور، بسمة، محمد شاهين، خالد سرحان، هناء الشوربجي، زيزي مصطفى، طلعت زكريا، من تأليف زينب عزيز، وإخراج على أدريس.





يُشار إلى أن الفنان مصطفى قمر، قام بمداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"، أنه سيقوم بالفِعل بعمل الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" بمشاركة إبنه "تيام" ، مُعربًا عن فخره بإبنه ومدى إجتهاده في التمثيل فهو شارك في مسلسل "أهو ده اللي صار" و "طاقة نور" و " لدينا أقوال آخرى" و "ليالي الحلمية الجزء السادس" ، مؤكدًا أنه يستعد لبدء التصوير فور إنتهاء كتابة السيناريو.



