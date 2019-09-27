خلال 24 ساعة .. ضبط 5533 مخالفة مرورية متنوعة



2114 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

194 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

8 مخالفات دراجات نارية مخالفة.

40 مخالفة شروط الترخيص.

9 مخالفات "موقف عشوائى".

44 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



يذكر أنه حسب قانون المرور رقم 66 في المادة 78، فإنه إذا حكم على قائد مركبة المرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.



وفي هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون.



وفي الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5533 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: