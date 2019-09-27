أهالي الفيوم ينطلقون بالمئات إلى القاهرة لرفض دعوات العنف والفوضى

انطلق، اليوم بعد صلاة الجمعة، ما يقرب من 100 سيارة ميكروباص من محافظة الفيوم إلى القاهرة في ميدان الشهيد هشام بركات، في مظاهرات تأيد لدعم الرئيس السيسي والجيش المصري.





وحمل المواطنون أعلام مصر، حيث توجه العشرات من أبناء المحافظة بصحبة عدد من النواب معلنين دعمهم للدولة المصرية ورئيس الجمهورية ضد مظاهرات التخريب والعنف.