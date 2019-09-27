أهالي الفيوم ينطلقون بالمئات إلى القاهرة لرفض دعوات العنف والفوضى
انطلق، اليوم بعد صلاة الجمعة، ما يقرب من 100 سيارة ميكروباص من محافظة الفيوم إلى القاهرة في ميدان الشهيد هشام بركات، في مظاهرات تأيد لدعم الرئيس السيسي والجيش المصري.
وحمل المواطنون أعلام مصر، حيث توجه العشرات من أبناء المحافظة بصحبة عدد من النواب معلنين دعمهم للدولة المصرية ورئيس الجمهورية ضد مظاهرات التخريب والعنف.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الكثير من النجوم نزولهم في هذه المظاهرات لتأييد الرئيس ومنهم النجم محمد فؤاد الذي أعلن، تقديم أغنيات ألبومه الجديد من ميدان الشهيد هشام بركات دعمًا للرئيس السيسي والجيش المصري، وقال فؤاد فى فيديو مسجل له: "الجمعة الجاية استنونى عند المنصة، هنزل لتأييد الجيش والشرطة وسيادة رئيس الجمهورية، هغنيلكوا أغاني جديدة من ألبوم فؤش الجديد.. ومش هتخرب تاني".
كان محمد فؤاد قد أعلن فى وقت سابق تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، وأنه يقف بقوة ضد كل الخونة الذين يعملون ضد مصلحة الوطن والشعب المصرى، وقال محمد فؤاد، خلال فيديو آخر له: "أنا مع جيش مصر.. وشرطة مصر.. ورئيس مصر.. يسقط الخونة".
وعاد إلى أرض الوطن اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال في تصريحات عقب وصوله أرض الوطن بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردًا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له: "يوم ما هطلب من المصريين التفويض زي 3 / 7 هينزل الملايين علشان نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده".
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