السوايسه يسافرون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية تأييد الرئيس السيسي (صور)
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:31 م
Advertisements
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
Advertisements
غادر عدد كبير من أهالي محافظة السويس، القيوم الجمعة، إلى محافظة القاهرة وذلك للمشاركة في الاحتفالية المقامة في شارع النصر أمام المنصه لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خصصت القوى الشعبية في السويس منطقة أرض المعارض بحي السويس ومنطقة الصفوة بحي الأربعين لتجمع المواطنين للمغادرة للمشاركة في احتفالية تأييد الرئيس ضد الأكاذيب التي تنشرها القنوات والمواقع تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
حمل المسافرون أعلام مصر والسويس وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين على دعمهم لرئيس في حربه ضد الإرهاب والمؤامرات الخارجية التي تهدف إلى زعرعة واستقرار أمن البلاد.
خصصت القوى الشعبية في السويس منطقة أرض المعارض بحي السويس ومنطقة الصفوة بحي الأربعين لتجمع المواطنين للمغادرة للمشاركة في احتفالية تأييد الرئيس ضد الأكاذيب التي تنشرها القنوات والمواقع تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
حمل المسافرون أعلام مصر والسويس وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين على دعمهم لرئيس في حربه ضد الإرهاب والمؤامرات الخارجية التي تهدف إلى زعرعة واستقرار أمن البلاد.
Advertisements
- تحرير أكثر من 2600 توكيل للسيسي في دمياط
- أمين حقوق الإنسان بـ"محامين الأقصر": إنجازات السيسي لا حصر لها.. وصوتي له في الانتخابات
- مسيرة ضخمة بشوارع السويس لدعم الرئيس "السيسي" (فيديو وصور)
- "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مسيرة بكورنيش السويس لتأييد السيسي (صور)
- المئات من أهالي زفتي في الغربية يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية (فيديو )
- أهالي السويس يحتفلون على أنغام السمسمية لفوز الرئيس السيسي (صور)
- أهالي السويس ينظمون وقفة لتأييد الرئيس السيسي بميدان الأربعين (صور)
- عاجل.. مسيرة سيارات بكورنيش السويس لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي (صور)
- عاجل.. المئات من أهالي الشرقية يشاركون في مظاهرات دعم الرئيس السيسي
- بهتاف "تحيا مصر".. مسيرة حاشدة لتأييد "السيسي" في المنصة