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السوايسه يسافرون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية تأييد الرئيس السيسي (صور)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:31 م
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السوايسه يسافرون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية تأييد الرئيس السيسي (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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غادر عدد كبير من أهالي محافظة السويس، القيوم الجمعة، إلى محافظة القاهرة وذلك للمشاركة في الاحتفالية المقامة في شارع النصر أمام المنصه لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

خصصت القوى الشعبية في السويس منطقة أرض المعارض بحي السويس ومنطقة الصفوة بحي الأربعين لتجمع المواطنين للمغادرة للمشاركة في احتفالية تأييد الرئيس ضد الأكاذيب التي تنشرها القنوات والمواقع تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

حمل المسافرون أعلام مصر والسويس وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين على دعمهم لرئيس في حربه ضد الإرهاب والمؤامرات الخارجية التي تهدف إلى زعرعة واستقرار أمن البلاد.
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المزيد عن: مصر تأييد السيسى السويس اليوم السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي الإخوان اخبار أخبار السويس
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