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محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي تحضيرًا لكانو سبورت

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:05 م
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محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي تحضيرًا لكانو سبورت
فايلر
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علي نبوي
 
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يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي فريقه خلال معسكر الفريق اليوم في الإسكندرية تحضيرًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
ويقوم فايلر خلال هذه المحاضرة بمراجعة بعض الأمور الفنية في الفريق الغيني وتحديد نقاط القوة والضعف ومنح كل لاعب واجباته لتنفيذها في المباراة.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد والتي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت
أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة كانو سبورت غدًا السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وضمت القائمة 21 لاعبا وهم :-
شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

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