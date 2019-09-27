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سعر اليورو يتراجع لأدني مستوي منذ 2017

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:00 م
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سعر اليورو يتراجع لأدني مستوي منذ 2017
سعر اليورو
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وكالات
 
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سجلت اسعار اليورو لأدني مستوي منذ مايو 2017 خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام الدولار الأمريكي مع زيادة الطلب على الدولار.

واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.0924 دولاربحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، بعد أن وصلت عند مستوى 1.0905 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف.


ووصل مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 99.27 وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع وقرب أفضل سعر مسجل منذ عام 2017.

ويأتي تراجع اليورو أمام الورقة الخضراء وسط تلقي الدولار الأمريكي دعماً من الاضطرابات السياسية الراهنة في الولايات المتحدة.

وواجه الرئيس الأمريكي في الأسبوع الجاري تحركات من جانب البرلمان تستهدف عزله، وذلك وسط مواجهة اتهامات باللجوء إلى قوى أجنبية خارجية لتقديم الدعم في الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

وفيما صعدت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلة 0.8891 إسترليني.

ويتوقع معهد الأبحاث الألماني "دي.أي.دبليو" انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الجاري ليدخل بذلك إلى مرحلة ركود اقتصادي، بعد انكماش الاقتصاد في الربع الثاني.

ويتوقع المعهد تراجع الناتج الإجمالي المحلي في ألمانيا بنحو 0.2 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الجاري، بعد هبوطه بنسبة 0.1 بالمائة في الربع السابق له.

ويراقب المستثمرون العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع اقتراب بدء المحادثات التجارية بين الدولتين، ووسط تأكيد على تمسك الطرفين بالتوصل إلى اتفاق.
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