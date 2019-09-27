مسيرات تأييد للرئيس السيسي بمحافظة دمياط



وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات، أمس الخميس، المرحلة الأولى لهذا العام من معرض الأثاث " صنع فى دمياط" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحة ٦ آلاف متر، وبمشاركة ٥٠ عارض من محافظة دمياط كما يستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر القادم.



وذكرت محافظ دمياط فى تصريح لها أن سلسلة معارض صنع فى دمياط تأتى إنعكاسًا للبروتوكول المبرم مع جهاز تنمية المشروعات حيث يعد المعرض المفتتح اليوم هو الحادى عشر منذ إنطلاقه عام ٢٠١٦ وذلك بواقع ٦ مراحل بعامى ٢٠١٧،٢٠١٦ و٤ مراحل بعام ٢٠١٨ بهدف فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطى وكذلك تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة، لافتة إلى أنه ومن المقرر تنفيذ ٤ مراحل متتالية لهذا العام بدءا من اليوم وحتى الرابع من نوفمبر القادم.



كما أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا المعرض يأتى ضمن خطة المحافظة والإستراتيجية التى تنتهجها للنهوض بصناعة الأثاث وإبراز دور صغار الصناع وتتويج منتجاتهم وإكسابهم خبرة المشاركة في المعارض مؤكدة أيضًا تضافر كافة الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاح كافة المبادرات الداعمة لهذه الصناعة.



وفى سياق متصل، توجهت محافظ دمياط بالشكر إلى الدكتورة نيفين جامع على دعمها المستمر لسلسلة معارض صنع فى دمياط وعملها الدائم على إتاحة فرص تسويقية جديدة لصغار الصناع بدمياط.



ومن جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن سعادتها بافتتاح هذا المعرض بإعتباره أحد أهم الأساليب للترويج لهذا القطاع الصناعى الهام مشيدة بجودة المنتجات المعروضة وأسعارها المناسبة والتى تعد فرصة كبيرة أيضًا لأهالى محافظة القاهرة.

تحرك الآلاف من أهالي محافظة دمياط، للمشاركة في مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحرك أكثر من ٥ آلاف مواطن من كافة قرى المحافظة، للإعلان عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.وخرج الأهالي من كافة مراكز المحافظة للمشاركة في مسيرة التأييد المقامة بالمنصة بميدان الشهيد هشام بركات رافعين لافتات تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولافتات أخرى تحمل اسم محافظة دمياط.كما ينتوي عدد من الأهالي التحرك فى مسيرات تأييد بميدان الساعة بدمياط وهو أشهر ميادين المحافظة.