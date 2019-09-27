الأهلي يغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لكانو سبورت

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يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإسكندرية بعد قليل للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني.

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني في الثامنة من مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قب صلاة الجمعة مباشرة حيث يخوض مرانه الأخير مساء اليوم على استاد برج العرب استعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية.







وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت بهدفين مقابل لا شيء سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.



21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي اختارها للسفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني غدًأ السبت في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا وهم :-

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.



