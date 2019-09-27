وزيرا النقل والتنمية المحلية و3 محافظين يناقشون تطوير "الطريق الدائري"

تنظيم "الطريق الدائري" على طاولة الاجتماع:



وجاء الاجتماع بهدف رفع كفاءة الطريق وكذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 1992019 بمحافظة بورسعيد.



ويهدف الاجتماع إلى التنسيق بين كافة الأطراف المختصة بالطريق الدائري في ضوء خطة وزارة النقل لتنظيم النقل الجماعي بالقاهرة والتي تشمل: تدعيم الطريق الدائري مستقبلا بخطوط نقل سريع BRT (أتوبيسات سريعة تسير في حارات منفصلة وتتميز بسعة نقل كبيرة)، ترتبط مع مواقف الميكروباص اسفل الطريق الدائري.



وبحث الحضور كافة نقاط التنسيق التي تحقق استمرارية الاستخدام والتشغيل الأمثل للطريق الدائري حول القاهرة الكبري وبما يشمله من:



1- الكباري والأنفاق.

2- مسطحات الأراضي الموجودة أسفل الطريق.

3- الأراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري على الجانبين وداخل دوائر مرور الكباري والأنفاق.

4- تنظيم استغلال هذه الأراضي.

5- حق الاستغلال الإعلاني للطريق وحرمه والمناطق المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

6- كل مايتعلق بتخطيط وتوزيع واستخدام مواقف الميكروباص.

7- تحديد مسئوليات واختصاصات كافة الأطراف في تحقيق النظافة الدائمة على الطريق من خلال حلول جذرية يتم تطبيقها بشكل دائم.



خطة تطوير "الطريق الدائري":



وتم استعراض خطة تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والتي شملت:



- خطة الصيانة العاجلة للطريق الدائرى شاملة صيانة المداخل والمخارج.

- أعمال تأمين سلامة المرور.

- صيانة وتأمين شبكة الإنارة.

- صيانة الحواجز الخرسانية.

- صيانة الكبارى والأنفاق علي طول مسار الطريق الدائرى.



توصيات الاجتماع:



- الاتفاق علي إعداد بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يتضمن مسئوليات وإلتزامات كل جهة من حيث أعمال الصيانة والنظافة وتراخيص الإعلانات وكافة ما يتعلق بالطريق.



معلومات عن "الطريق الدائري" بالقاهرة الكبرى:



- يتكون الطريق من قوسين شرقي وغربي، ويصل طوله 100كم.

- ينتهي القوس الغربي عند محور المنصورية المتجه لمناطق اللبيني والمنصورية وطريق سقارة ومحور المريوطية المتجه يسارًا لمناطق ميدان الرماية والسادس من أكتوبر وطريق الواحات وطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي.

- يمينًا إلى القوس الشرقي المتجه لمناطق كرداسة، محور صفط اللبن، محور 26 يوليو، محور أحمد عرابي، القومية العربية، الوراق، القناطر الخيرية، طريق شبرا الخيمةالإسكندرية الزراعي، بهتيم، طريق مسطردالإسماعيلية الزراعي، المرج، مؤسسة الزكاة، مدينة السلام، طريق الإسماعيلية الصحراوي، الهايكستب، المطار، طريق السويس، التجمع الأول، التجمع الخامس، طريق القطاميةالعين السخنة، المعراج، زهراء المعادي، المقطم، طريق الأوتوستراد، طريق المعاديحلوانالصف، المنيب، البحر الأعظم وحتى يصل لمحور المريوطية ليتصل مع القوس الشرقي.



- الحركة المرورية عليه تصل إلى أكثر من 100 ألف سيارة/يوم.

- بدء إنشاء الطريق عام 1986 وتم الانتهاء منه بالكامل عام 2005.

- استلمته وزارة النقل والممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري وبدأت في تطويره حتى أصبح 3 حارات من القطامية حتى السويس و4 حارات في باقي الطريق.



- يحيط بالطريق الدائري الأصغر، الطريق الدائري الأوسطي، ثم الطريق الدائري الإقليمي.

- تمثل الثلاث طرق في النهاية ثلاث حلقات يحيط أكبرها بأصغرها تخلق محاور مرورية جديدة للقاهرة الكبرى والأقاليم من حولها.

اجتمع كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية لبحث الإجراءات والتدابير الخاصة بشأن التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المسؤولة عن إنشاء وصيانة وتشغيل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية المار بها هذا الطريق وتحديد الواجبات والمسئوليات والتزامات كل جهة واستعراض خطة التطوير والصيانة العاجلة للطريق ووضع حلول نهائية لمنظومة النظافة به.