بدون خسائر.. هزة أرضية تضرب الغردقة
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
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محمد طه
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية، في الساعة 10.42 دقيقة، مساء أمس الخميس، على بعد 74 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، وجنوب شرم الشيخ.
وأشار بيان المعهد، أن الهزة كانت الساعة 10.42 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وبلغت قوتها 3.25 بمقياس ريختر، وخط طول 30: 34 شرقا، وخط عرض 62: 27 شمالا، وبلغ عمقها 16 كيلو متر.
وأكد المعهد القومي، أنه لم تقع أي خسائر أو إصابات بسبب الهزة الأرضية.
وأشار بيان المعهد، أن الهزة كانت الساعة 10.42 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وبلغت قوتها 3.25 بمقياس ريختر، وخط طول 30: 34 شرقا، وخط عرض 62: 27 شمالا، وبلغ عمقها 16 كيلو متر.
وأكد المعهد القومي، أنه لم تقع أي خسائر أو إصابات بسبب الهزة الأرضية.
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