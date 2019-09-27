عاجل.. إغلاق محطة مترو السادات للصيانة

أعلنت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، عن إغلاق محطة السادات، وذلك لأعمال الصيانة، ونصحت المواطنين بتغير الاتجاهات من محطة الشهداء (رمسيس).





وكانت أصدرت وزارة النقل، بيانا أمس الخميس، نفت فيه ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من قيام وزارة النقل بدراسة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبرجيت.





وبحسب البيان، أكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة وأنه لاتوجد نية لذلك، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر كما هي ولن يطرأ عليها أي زيادة وأن كافة الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو لكافة الفئات كما هي بدون أي تغيير أو زيادة كما أن كافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة وأن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافات قطاعات النقل بمصر.





وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل التي تؤدي دورا خدميا هاما للمواطنين.





ومن جهة أخرى، كان قد قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، في وقت سابق، إن هناك 4 فئات لتذاكر مترو الانفاق.





وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر"، أن تذاكر الخط الأول من حلوان للمرج، والخط الثاني من شبرا الخيمة للمنيب كما هي سعر التذكرة 3 جنيهات لـ 9 محطات، و5 جنيه لـ 16 محطة، وأكثر من 16 محطة 7 جنيهات.





وتابع، أن هناك تحريك بسيط في أسعار التذاكر بالخط الثالث للمترو نتيجة التكلفة الكبيرة لإنشائه والخدمات المتميزة بها، لتصبح 5 جنيهات لـ 9 محطات، و7 جنيهات لـ 16 محطة، و10 جنيهات لجميع المحطات، معقبًا: "هتلف المترو كله بـ10 جنيهات وتاخد أسهل وأسرع وآمن خدمة"، موضحًا أن الفئة الرابعة لتذاكر المترو هي لذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرش للتذكرة بجميع الخطوط، مشددًا على أنه لا مساس بأسعار اشتراكات الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



