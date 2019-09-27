تعرف على نصيحة سيرين عبدالنور إلى النساء في الوطن العربي

قامت الفنانة والمطربة اللبنانية سيرين عبدالنور، بنشر صورة حديثة لها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعلقت عبدالنور قائلة: "يحتاج العالم إلى نساء قويات يرفعن الآخرين ويساعدن بعضهن على التقدم، نساء يُحبِنبٌن وينحبٌن، نساء يعشن بشجاعة، نساء إرداتهن لا تقُهر".





ظهرت بالصورة مرتدية فستان أسود لامع، ووضعت مكياج واضح بألوان ملفتة للانتباه وتسريحة شهر هادئة، وأظهرت الصورة القوة المنبعثة من الرسالة الني وجهتها لجميع النساء بالعالم، لتساعدهن على تخطي المشكلات من موقعها كفنانة عربية.





حظت رسالتها مع هذه الإطلالة الأنيقة علي إعجاب جمهورها ومتابعيها تعليقا على رستلتها وأناقتها أيضاً وقوة كلماتها المنبعثة من القلب.





كانت قبل أيام احتفلت مع زوجها بعيد ميلاده وصورت مشهد رومامسي جمع بينهما أثناء تقطيع التورته، وأظهر الفيديو مدى حبهما وقوة العلاقة بينهما كزوجين، ودائماً ما تروي "سيرين" في لقائتها التليفزيونية عن القوة التي تستمدها من زوجها ودعمه لها بشكل مستمر لتتقدم في عملها الفني ذو الرسالة الهادفة.





قدمت النجمة سيرين عبدالنور مجموعة من الأغنيات المميزة كان أخرها في العام الماضي (2018) وهي أغنية تحمل تسم (إذا بدك يعني)، الأغنية من إخراج إيميل سليلاتي، وإنتاج خاص، وحققن نجاحاً ملحوظاً.





الحياة الشخصية





تزرجت النجمة سيرين عبدالنور من اللبناني فريد رحمة في عام (2007) بعد قصة حب جمعتهما هدة أعوام توجت بالفستان الأبيض، واحتفت بفرحها غي لبنان بأجواء يسودها الفرحة والبهجة والرومانسية، خضر فرحها عدداً من نجوم الوطن العربي ااذين خرصوا علي تهنئتها، وحاز فرحها علي صدي كبير في الوطن العربي.





قدمت عدة أعمال دراما تليفزيونية أشهر مسلسل (روبي) حيث قدمت دور فتاة تسمها روبي من عائلة فثيرة وتطمح في أن تهيش وسط الأغنياء وأن تتهلص من فقرها ومن سكنها مع أمها وأختها بالحي الشعبي، وان تسكن ابهي القصور، تحاول إيقاع حبيب صئيقتها المقربة والذي يكون بطبيعة الحال ثري وتنجح في خطتها وتتزوجه وتترك حبييها اادكتور الفقير وصديقتها المقربه بجرحهما وراء ظهرها وتتوالي الأحداث في اطار درامي تشويقي مميز جداً، مسلسل روبي عرض عام (2012) شاركها البطولة النجم أمير كرارة ودينا الشربيني.





شاركت في عدة أعمال سينمائية منها فيلم (رمضان أبو العامين حموده) وفيلم ( المسافر) وفيلم (دخان بلا نار) وفيلم (سوء تفاهم)



