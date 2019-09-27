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أول رد رسمي من الفيفا على أزمة التصويت لمحمد صلاح في "the best"

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:50 ص
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أول رد رسمي من الفيفا على أزمة التصويت لمحمد صلاح في the best
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الفجر الرياضي
 
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السر وراء عدم احتساب الأصوات المصرية لصالح نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

  

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الفيفا علق على الأزمة قائلا:" إن التوقيعات على بطاقات الاقتراع المصرية كانت بالأحرف الكبيرة، وبالتالي بدت غير صالحة وغير مطابقة للأصل الرسمي".

 

وأكد الاتحاد الدولي أنه لم يتم أيضًا توقيع نماذج التصويت من قبل المدير التنفيذي للاتحاد المصري وهو أمر إجباري.

 

وأشار الفيفا إلى أن مكتب الاقتراع التابع له خاضع لمراقبة مراقبين مستقلين.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل بيانًا رسميًا للفيفا للاستفسار عن سبب عدم إدراج أوراق الاقتراع الخاصة بمدرب المنتخب المصري وقائد الفريق في وثيقة الفيفا التي نشرت بعد حفل جوائز الأفضل التي جرت الاثنين الماضي.


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