خالد صديق: 350 مليار جنيها لتطوير المناطق غير المخططة



وأضاف "صديق"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن هناك 221 مدينة مساحتهم 417 ألف فدان، بينهم 160 ألف فدان غير مخطط.



وشدد مدير صندوق تطوير العشوائيات، على أنهم يمتلكون خرائط توضيحية لكل شيء، وتم وضع خطة لذلك، ووجدوا أن تطوير المدن الغير مخططة تتكلف 350 مليار جنيها.



وأكد على أن هذه الأماكن يوجد بها 22 مليون مواطن، وبها ثروة عقارية لا يستطيعون هدمها، وتم وضع خطة لتطويرها على 10 سنوات، وبدأوا يعملون على هذا الوضع، ويتم العمل حاليا على عواصم المحافظات، وسيتم إنفاق 11 مليار جنيها على عواصم المحافظات هذا العام.



ولفت إلى أنه عند التطوير لا يدخلون أي منطقة إلا إذا كان المستفيد الأول هو المواطن، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال منطقة مثلث ماسبيرو، والتي تحاول الدولة حلها منذ أربعين عاما، ولم ييتم حلها إلا الآن، لأنه تم التشاور معهم حول طلباتهم، وقد طلبوا بالفعل تعوضات، أو شقق، أو العودة مرة أخرى إلى المنطقة مرة أخرى، وتم إعطاء كل شخص ما اختاره، موضحا أنهم دفعوا 701 مليون جنيها تعويضات لهم.

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن المعدل الطبيعي لانتشار الكثافة السكانية هو وجود 150 فردا على الفدان، ولكن هناك مناطق يوجد بها 700 فرد على الفدان الواحد، مشيرا إلى أن المرافق الموجودة لا تتحمل هذه الأعداد.