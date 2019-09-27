ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مختار نوح يكشف سبب إخفاء عناصر الإخوان شعاراتهم في المظاهرات (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
Advertisements
مختار نوح يكشف سبب إخفاء عناصر الإخوان شعاراتهم في المظاهرات (فيديو)
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال مختار نوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان المسلمين تلجأ لإخفاء شعارتها في المظاهرات الأخيرة لأنهم يريدون تضخيم الحدث وتصويره على أنه جماهيري، ولا يخصهم، وهذا منهج حاول الإخوان كثيرا استخدامه ولكنهم فشلوا، لأن إمكانياتهم النفسية ضد هذا الأمر، وهو يحبون التميز والظهور.

وأضاف "نوح"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران، أنهم يريدون الظهور على أنهم يحكمون مع الآخرين، ولكنهم لا يستطيعون ذلك، لأن طريقة التربية الإخوانية لا تجعلهم يستطيعون المشاركة مع الآخرين والاختلاف في الرأي.

وتابع عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، أن جماعة الإخوان المسلمين يمكنهم التضحية بأي أحد، وفي الخلية التي اغتالت الشهيد هشام بركات، فإن رئيسها يحيي موسى، ضحى بشقيق زوجته، وهو كان أحد العناصر الذين تم إعدامهم في القضية.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة هم مستخدمين وليسوا فاعلين، وذلك منذ تسليم أوراقهم إلى الغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن جميعهم مستخدمين، أما المقاول الهارب محمد علي فهو تم تجنيده منذ سنتين، وعندما حان الوقت طلبوا منه الخروج من البلاد لتنفيذ المخطط.

وشدد على أن إسرائيل هي العقل المفكر التي صنعت قناة الجزيرة، وغيرها، ولا يجب فصل ذلك عن مسألة نشر الصواريخ الإسرائيلية في محيط سد النهضة، وانتشار خبر فشل المفاوضات، مشددًا على أن جميعهم "كروت" موجودة في اللعبة ضد مصر.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قناه الجزيره الجزيره الإخوان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
-
x
17:25
-
الاتحاد
الوحدة
-
x
19:15
-
الفتح
الأهلي
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان

DMCA.com Protection Status