مختار نوح يكشف سبب إخفاء عناصر الإخوان شعاراتهم في المظاهرات (فيديو)

قال مختار نوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان المسلمين تلجأ لإخفاء شعارتها في المظاهرات الأخيرة لأنهم يريدون تضخيم الحدث وتصويره على أنه جماهيري، ولا يخصهم، وهذا منهج حاول الإخوان كثيرا استخدامه ولكنهم فشلوا، لأن إمكانياتهم النفسية ضد هذا الأمر، وهو يحبون التميز والظهور.





وأضاف "نوح"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران، أنهم يريدون الظهور على أنهم يحكمون مع الآخرين، ولكنهم لا يستطيعون ذلك، لأن طريقة التربية الإخوانية لا تجعلهم يستطيعون المشاركة مع الآخرين والاختلاف في الرأي.





وتابع عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، أن جماعة الإخوان المسلمين يمكنهم التضحية بأي أحد، وفي الخلية التي اغتالت الشهيد هشام بركات، فإن رئيسها يحيي موسى، ضحى بشقيق زوجته، وهو كان أحد العناصر الذين تم إعدامهم في القضية.





وأشار إلى أن جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة هم مستخدمين وليسوا فاعلين، وذلك منذ تسليم أوراقهم إلى الغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن جميعهم مستخدمين، أما المقاول الهارب محمد علي فهو تم تجنيده منذ سنتين، وعندما حان الوقت طلبوا منه الخروج من البلاد لتنفيذ المخطط.



