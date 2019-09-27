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موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي بث مباشر اليوم 27/9/2019| مشاهدة مباراة الإسماعيلي وبنغازي بث مباشر Abu Dhabi TV

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:07 ص
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موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي بث مباشر اليوم 27/9/2019| مشاهدة مباراة الإسماعيلي وبنغازي بث مباشر Abu Dhabi TV
الاسماعيلي واهلي بنغازي
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محمد الصو
 
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يستعد عشاق الكرة المصرية والإسماعيلية؛ لمتابعة مباراة من العيار الثقيل؛ عندما يحل الإسماعيلي  ضيفا على أهلى بني غازي الليبي؛ بكأس محمد السادس أبطال العرب.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب المنستير بتونس؛ مباراة أهلي بني غازي ضد الإسماعيلي؛ في إياب دور ال32 من كأس محمد السادس أبطال العرب؛ علما بأن مباراة الذهاب انتهت للدراويش برباعية مقابل هدفين.

وأعلن مسئولو نادي أهلي بني غازي؛ عن حضور 2000 مشجع للمباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة؛ بدوري الأبطال.

ويسعى الدراويش تحت قيادة الصربي ميودراج؛ لمواصلة نتائجة المميزة بعدما حقق الفوز ذهابا برباعية مقابل هدفين؛ بالإضافة لتحقيق انتصار بالجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة أهلي بني غازي والإسماعيلي

ومن المنتظر أن تقام مباراة أهلي بني غازي ضد الإسماعيلي؛ في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة؛ والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والسابعة مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تقوم قنوات أبوظبي AD Sports 1 و 2؛ بإذاعة مباراة أهلي بني غازي ضد الإسماعيلي؛ بإياب دور ال32 من كأس محمد السادس أبطال العرب.

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المزيد عن: رياضة اهلي بنغازي الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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