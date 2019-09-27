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موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم 27/9/2019 في الدوري السعودي للمحترفين منقولة عبر قناة KSA HD

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:52 ص
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موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم 27/9/2019 في الدوري السعودي للمحترفين منقولة عبر قناة KSA HD
الاتحاد والشباب
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محمد جمال
 
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يستضيف ملعب الملك فهد الدولى مباراة قوية بين الاتحاد والشباب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى السعودي للمحترفين كأس الأمير محمد بن سلمان، في لقاء بنتظره عشاق الكرة العربية.

موعد مباراة الاتحاد والشباب بالدورى السعودي

تنطلق المباراة فى تمام الخامسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة والسادسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت السعودية والسابعه وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت الإمارات والرابعه وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب بالدوري السعودي

تنقل قناة Ksa Sport HD النفتوحه على القمر الصناعي لقاء الاتحاد والشباب بالدوري السعودى للمحترفين وتنطلق المباراة فى تمام الخامسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة والسادسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت السعودية.

ويحتل فريق الشباب المركز السابع برصيد 6 نقاط بينما فريق الاتحاد في المركز الرابعة عشر برصيد 3 نقاط، لذلك يسعي كلا الناديين لتحقيق الفوز خلال اللقاء لتحسين مركزهم ببطولة الدوري .

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