بعد صفع محمد رمضان الإرهابية بـ"هما عايزنها فوضي".. الأغنية تقترب من مليوني مشاهدة





اقتربت أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة ""هما عايزنها فوضي" التي طرحها مؤخرًا ضد تحريض الجماعة الإرهابية والمقاول الهارب محمد علي، من تحقيق مليوني مشاهدة.





ودخل الفنان محمد رمضان، ضمن قائمة تريند تويتر، وذلك بعد طرحه الأغنية بساعات قليلة جدًا.





كلمات الأغنية



أولا أنت مش راجل بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل إزاي عايز تخطط لمستقبل شعب كامل لو مشروع حياتك الوحيد اللي أنت عملته فاشل تعرف ايه انت عن الشارع واللي بيحصل فيه تعرف ايه عن الطفل اللي من صغره بيصرف عالبيت تعرف ايه عن الغلبان اللي بيعرق لأجل الجنيه اكيد مسمعتش صوت الشعب وانت جوه الكباريه تعرف ايه عن الاصول وحق الملح والعيش تعرف ايه عن الامان اللي سببه الشرطه والجيش اللي مالوش كبير بيشتري ده اللي اتربينا عليه و ده بينفي انتماء الشارع اللي بتدعيه طب افترضنا ان كلامك ده بجد لما نعض في بعض ازاي ده هجيبلك حق استنى انت بتقول انك مقاول فطبيعي مش هتلاقي فرصه شغل غير لما الدنيا تتهد البينه على من ادعي لو اتفرقنا مين وراك هيبقى ليه منفعه ابليس واخوانه عايزينها مولعه مصر جنه بيهابوها عشان اهلها متجمعه هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح عدى علينا كتير منكم على مر الازمان احنا مقبره غزاه انتوا مجرد هواه الخسيس الجبان ملوش وسطنا مكان هنفكركم لو نسيتوا بلد الامن والامان اللي اتذكرت في القرأن وبتعلى كل يوم بولادها

اللي منهم عالحدود واللي بيذاكر المنهج الفلاح والصنايعي والظابط والام في بيتها مش اللي قرر انه يبيعها ويهرب منها بعيد ويسيبها الراجل اللي بجد لو ليه حق مش هيسيبه لو هرب اخر الدنيا لازم يرجع ويجيبه عذرا على التشبيه بالنسبالنا التخري زي أي فيديو ليك مفيش عاقل عايز يعيده هما عايزينها متدمره بالنسبالنا وطن بالنسبالهم مستعمره بالعدل والسلام هنتحرك لقدام مستحيل نرجع خطوه تاني ورا هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح.

أغنية "هما عايزينها فوضى" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وإخراج ياسر سامي

رمضان يروج للأغنية

ونشر "رمضان" مؤخرًا فيديو له على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وهو يجلس داخل سيارته ويستمعىالى أغنية "فوضى" من كليبه الجديد.

وعلق "رمضان" على هذا الفيديو قائلًا: "الليلة كليب هما عايزنها "فوضى" على قناتي الرسمية على يوتيوب. وعبر بهشتاجه المفضل والشهير #ثقة_في_الله_نجاح.

وأضاف "رمضان" قائلًا: "خناقتي مع كل اللي بيحربوا مصر من برة أرض مصر الشعب المصري مش "عرايس ماريونيت" علشان حد يحركهم من برة أرضهم".

واختتم "رمضان قائًلًا:" الرجال أفعال والراجل الحقيقي ماحدش يقدر يسخنه على أهله وبلده".

رمضان يرد على منتقديه

والجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، رد على الانتقادات التي وجهت له من من قبل متابعيه بأنه ينافق الدولة، ولا يشعر بالفقراء، من خلال فيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا أنه إنسان بسيط وعاش 22 سنة من عمره وسط الناس البسيطة.



