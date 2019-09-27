أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 26-9-2019

رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.









أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير مصور يكشف تعمد قناة "الجزيرة" القطرية، فتح أبوابها للتطبيع الإعلامي مع إسرائيل.









وظهر بالتقرير شخص يُدعى حسين عبد الصمد، من شبرا مصر، تزوج في شبرا مصر، ثم انتقل بعدها إلى الشرابية وكان يعمل نقاشا وسمسارا، وتعرف على شخص يعمل في مصنع أحذية، وكان يبحث عن فرصة عمل أخرى، فقال له هذا الشخص: "تعالى معايا المصنع اعرفك على صاحبه، وتشتغل معانا توزع كوتشيات أو تشتغل في المصنع"، وبعد أن التقى بصاحب المصنع اكتشف أنه شخص إخواني، وتحدث معه عن أنه يسعى لمساعدة الناس، وأنهم يقومون بتوزيع كوبونات على المواطنين تتضمن توزيع هدايا وأموال على أهالي المنطقة الشعبية التي يقيم بها للمشاركة في التظاهرات التي تدعو إليها جماعة الإخوان الإرهابية.









وأكد: "ندعم رئيسنا وقائدنا وجيشنا ومؤسستنا وشرطتنا، غدًا ستكون ملحمة مصرية لا تقل عن ثورة 30 يونيو، هو في رئيس على مدار 60 سنة زار الكاتدرائية غير الرئيس السيسي، هو في رئيس هنأ الأقباط غير الرئيس السيسي، هو في رئيس افتتح أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية غير الرئيس السيسي"، معلقًا: "الرئيس السيسي تاج راسنا، ووضع روحه على كفه لإنقاذ مصر".













عرض الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء اليوم الخميس، مكالمة مُسربة بين مدير مكتب أيمن نور، وبين الإخواني الهارب عبد الله الشريف؛ تكشف خطة الجماعة وتحركاتهم على السوشيال ميديا.









عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو للمذيع الإخواني محمد ناصر وهو يتلقى اتصالا هاتفيا من مراسل البرنامج والذي زعم فيها أن هناك مظاهرة في الجيزة قام به شباب، مما أثار غضب الإخواني الهارب محمد ناصر.









وقال الشاب الإخواني، خلال مقطع الفيديو: "أنا أشعر بالندم والذنب، وفقدت الثقة في قيادات جماعة الإخوان.. أنتم فين، إحنا في وش المدفع، إحنا اللي بنضرب، ويتقبض علينا، وأنتم بتاكلوا أحسن أكل، وعايشين أحسن عيشة، وإحنا بنتبهدل".









قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد أكثر من 27 لقاءً مع العديد من زعماء العالم، على خلفية مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع كان غنيًا بالنشاط الدبلوماسي.









وأشار إلى أن الحق هو الاعتراف بالإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: "الرئيس عمل لينا أكبر 3 محطات طاقة المركبة، عمرنا ما سمعنا عنها من قبل، مش هو الرئيس دا اللي استصلاح 1.5 مليون فدان، مش هو دا الرئيس اللي عمل أربع مطارات جديدة، مش هو دا الرئيس اللي رجع هيبة مصر في إفريقيا والعالم كله، حتى أصبحت لمصر كلمة على العالم في مواجهة الإرهاب والهجرة الغير شرعية".



