اسعار الدولار اليوم الجمعة 27/9/2019.. والعملة الأمريكية تترقب نتائج قرار البنك المركزى

اسعار الدولار اليوم

تترقب اسعار الدولار نتائج قرار البنك المركزى بخفض معدل الفائدة على سعرها أمام الجنيه المصري، لتحافظ على استقرارها خلال تعاملات اليوم الجمعة مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك، و سجلت اسعار الدولار اعلى مستوي منذ 2017 عالميًا، وذلك بعد أن مر بسلسلة تراجعات كبيرة خلال التعاملات الأخيرة ليفقد 25 قرش منذ تعاملات شهر سبتمبر، وحقق خسائر بقيمة 14 قرشًا في تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى مستويات 16.26 جنيه للشراء ونحو 16.36 جنيه للبيع.

قال البنك المركزي المصري أنه استمراراً لتراجع التضخم، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك في اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 13.25 %، و14.25 % و 13.75%، كما تم تخفيض سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 13.75 %.





واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسى 7.5% و4.9 % في أغسطس 2019 ،على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام.





وجاء ذلك الإنخفاض مدعوماً بإحتواء الضغوط التخضمية فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم معدلاً شهريا بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس 2018ً .





وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلي استمرار ارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإلجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6 ٪ خلال العام المالي كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 % خلال الربع الثاني من عام 2019 بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.





وعلى صعيد اخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.





ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.





وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد األساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 ±( ٪3 )٪خالل الربع الرابع لعام 2020 ، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.



