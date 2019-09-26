"التعليم" تكشف موعد صرف رواتب المعلمين الجدد

وأضافت المتحدثة، في بيان عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن مسوغات رواتب المعلمين أعدت من تاريخ مباشرة كل معلم حتى نهاية شهر ذي الحجة، وتم الصرف لهم بتاريخ 26 سبتمبر الجاري وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/12/1437هـ القاضي بصرف رواتب موظفي الدولة، بما يتوافق مع السنة الهجرية المالية للدولة التي تتوافق مع السنة الميلادية.





ودعا البيان المعلمين والمعلمات إلى مراجعة إدارات التعليم التابعين لها في حال وجود استفسارات إضافية حيال ذلك.





ها وأعلنت الحكومة السعودية يوم الاثنين الماضي عن سلم الرواتب التعليمية لكافة موظفي الدولة من هذا العام حيث ان هناك الكثير من العوامل التي حددت الراتب ومن اهم هذه العوامل هي درجة الشهادة التي حصل عليها سواء كانت بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه أو دبلوم وعند زيادة الدرجة يزيد الراتب وأيضا الدورات التي حصل عليها المعلم أو المعلمة وسنوات الخبرة كل هذا مثل ما نشرته وكالة الأخبار السعودية سوا سواء سلم رواتب المعلمات أو سلم رواتب المدرسين بالمملكة العربية السعودية .

سلم رواتب المعلمين بالمملكة

حرصت جميع الهيئات الحكومية بالمملكة العربية السعودية عن إعلان سلم الرواتب الجديد للمعلمين لكل موظفي الدولة بمختلف القطاعات العامه والخاصة ليصبح جميع المواطنين بالمملكة على علم تام براتبه المستحق بحسب درجته الوظيفية والمهنية بالقاطع التابع له والإعلان قد تضمن سلم الرواتب التعليمية لجميع الموظفين في القاطع العام وسلم رواتب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس و سلم رواتب العسكريين والجامعات والمعينين على بند الأجور وأعضاء هيئة القصاء والمستخدمين والعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة وأعضاء مجلس الشورى والوزراء.

بحسب سلم الرواتب الجديد يعين على الدرجة الأولي من المستوى الأول في رتبة معلم ممارس الحاصل على شهادة جامعيه غير تربويه براتب 7570 ريال سعودي والدرجة الثانية يعين على المستوى الأول في رتبة معلم ممارس حاصل على شهادة جامعيه تربويه براتب 8070 ريال سعودي .

طريقة التعرف على العلاوة السنوية من نظام فارس

‏ تم إضافة العلاوة بنظام فارس

‏صلاحية الخدمة الذاتية للموظف

‏الرواتب والبدلات

‏كشف الراتب

موعد صرف الرواتب شهر سبتمبر

من المقرر ان شاء الله ان يتم البد في صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية لهذا الشهر ليكون يوم الخميس الموافق السادس والعشرون من سبتمبر 2019 والموافق السابع والعشرون من شهر محرم 1441 .