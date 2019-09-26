"أديب" يكشف حقيقة وجود مظاهرات في المنصورة



ومن ناحيتها أكد مراسلة البرنامج، أن جميع ميادين الدقهلية هادئة، ولا توجد أي مظاهرة، مضيفة: "لو في مظاهرة مش هتدارى، ودبت النملة لو حصلت كل الصحفيين هيعرفوا"، منوهة بأن أهالي الدقهلية واعيين، ولو قرروا النزول لن يخفوا الأمر.



وقال نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن المنصورة، إنه لا يوجد أي مظاهرات في المنصورة، مضيفا: "لو في مظاهرات حد يقولنا فين، ده خيال، وأوهام، الناس عندنا بتتفسح"، مؤكدا أنه متواجد طوال اليوم بالمنصورة.



وسخر "أديب"، بعد نفى الجميع وجود أي مظاهرات، قائلا: "نجيب مراسل الجزيرة طيب، يمكن هما يعرفوا أكتر".



أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يوجد أي مظاهرات في المنصورة كما يدعي الإخوان الآن، معقبا: "سايق أمة لا إله إلا الله لو لقوا المظاهرة يقولوا".وكشف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن الإخوان يعرضون فيديوهات مزيفة بلهجة غير مصرية لمظاهرات في المنصورة، معقبا: "في كمية كذب النهاردة غير طبيعية"، منوها بأن أحد المراسلين في المنصورة أكد أنه لا توجد أي مظاهرات في المنصورة.وأضاف، "يا جماعة يا أهلنا مفيش حاجة هتستخبى، لو في مظاهرة هنقول"، منوها بأن مثل تلك الشائعات التي يطلقها الإخوان هدفها إثارة الفوضى.