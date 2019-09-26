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تركي آل الشيخ ينشر فيديو ساخر لمدرب ألميريا (فيديو)

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:26 م
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تركي آل الشيخ ينشر فيديو ساخر لمدرب ألميريا (فيديو)
تركي آل الشيخ
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حسن شحاتة
 
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نشر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو ساخر لمصطفى البنا، مقدم الفيديوهات الكوميدية والساخرة على موقع "يوتيوب"، رفقة إيمانويل بيدرو المدير الفني لألميريا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ووجه مصطفى البنا حديثه لبيدرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا، قبل مباراته القادمة أمام قادش، ضمن منافسات الدرجة الثانية للدوري الإسباني قائلاً :"المباراة القادمة يوم الأحد وهكون موجَد في المدرجات، يعني لو لقدر الله اتغلبنا شنطك وترجع بلدك".

وأضاف: "لأنك لو مكسبتش أنا هنزل بين الشوطين وأضع سيستم للاعيبة ونخلص الماتش بالمكسب، لازم ألاعب ميسي الموسم القادم في عقر داره".

وقال تركي: والجائزة؟ أهم حاجه الجائزة، ليرد البنا قائلاً :" والجائزة دي 3 مليون جنيه للي هيتوقع صح ده غير الـx5، لما نكسب، غير العربية، ليثير ضحك آل الشيخ".

ويحتل ألميريا ترتيب جدول الدرجة الثانية الإسباني برصيد 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين.

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