البورصة الأمريكية تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

أغلقت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع وجود شكوى المقدمة ضد ترامب في سبيل عزله من منصبه واتهمت الرئيس الأمريكي بالسماح لدولة أجنبية في التدخل بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وأظهر نص المكالمة المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني أن الأول طالب بالتحقيق في شأن جون بايدن المرشح الديمقراطي ونجله، لكنه لم يمارس أي ضغط من أجل ذلك، وقال الرئيس الأمريكي بالأمس بأن الصفقة التجارية مع الصين سوف تتم أسرع من المتوقع، في حين ذكر تقرير صحفي أن واشنطن قد لا تمدد فترة السماح لتعامل الشركات الأمريكية مع هواوي.





وأكدت البيانات الاقتصادية على نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التقديرات، واتسع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.





وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 26891.1 نقطة





وتراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2977.6 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 8030.6 نقطة.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.2 بالمائة إلى 99.206.



