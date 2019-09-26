البورصة الأمريكية تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:09 م
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وكالات
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أغلقت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع وجود شكوى المقدمة ضد ترامب في سبيل عزله من منصبه واتهمت الرئيس الأمريكي بالسماح لدولة أجنبية في التدخل بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وأظهر نص المكالمة المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني أن الأول طالب بالتحقيق في شأن جون بايدن المرشح الديمقراطي ونجله، لكنه لم يمارس أي ضغط من أجل ذلك، وقال الرئيس الأمريكي بالأمس بأن الصفقة التجارية مع الصين سوف تتم أسرع من المتوقع، في حين ذكر تقرير صحفي أن واشنطن قد لا تمدد فترة السماح لتعامل الشركات الأمريكية مع هواوي.
وأكدت البيانات الاقتصادية على نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التقديرات، واتسع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.
وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 26891.1 نقطة
وتراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2977.6 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 8030.6 نقطة.
وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.2 بالمائة إلى 99.206.
وتعافت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا، مع عودة التفاؤل التجاري بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم بأن الصفقة التجارية مع الصين قد تتم أسرع "مما تعتقد"، كما أعلن أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي مع اليابان.
وارتفعت البورصة الأمريكية بالرغم من إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً بعد اتهامه بممارسة الضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق يخص نجل المرشح الديمقراطي جون بايدن الذي كان يعمل لدى إحدى الشركات الأوكرانية لتزويده بمعلومات شخصية.
وأصدر البيت الأبيض نص المكالمة المثيرة للجدل والذي أوضح أن ترامب طالب نظيره الأوكراني بالتحقيق في شأن بايدن ونجله، لكنه لم يكشف عن أي ممارسة للضغوط متعلقة بالمساعدات الأمريكية لأوكرانيا .
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات .
وارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 26970.7 نقطة رابحاً نحو 163 نقطة .
وصعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 2984.8 نقطة، وصعد "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1 بالمائة إلى 8077.3 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 99.0310 .
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