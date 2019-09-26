دوريات "الداير" تحبط تهريب ٤ آلاف حزمة قات ومتسللين
ونجحت جهود رجال دوريات محافظة الداير خلال 72 ساعة في إحباط عدد كبير من عمليات التهريب لأصناف مختلفة من الممنوعات بتعاون من الجهات الأمنية الأخرى، كما ألقت الحملة المشتركة للأجهزة الأمنية بالمحافظة القبض على أكثر من ١٤٠ متسللًا مخالفين لنظامي الإقامة والحدود، بالإضافة لأكثر من ٢٥٠ كرزًا من الدخان المهرب.
وتم ضبط عدد من المركبات المستخدمة في التهريب مع قائديها وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشاد محافظ الداير بجهود رجال الأمن في المحافظة خلال احتفالات اليوم الوطني، فرغم جهودهم الكبيرة لتسهيل مظاهر الاحتفاء المواطنين إلا أن أعينهم كانت ترصد الحد وتضبط المخالف وتكشف المهرب، ليثبتوا يقظتهم الدائمة واستعدادهم المستمر، مؤكدًا أن ماحقته دوريات المحافظة والأجهزة الأمنية شيء نعتزّ به، ويأتي ترجمة لتوجيهات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود.
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