ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد فوز الهلال على التعاون
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:03 م
Advertisements
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
انتهت منافسات اليوم الأول من مباريات الجولة الخامسة؛ مساء اليوم لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
وأقيم اليوم مباراتين في اليوم الأول للجولة الخامسة؛ وانتهت الأولى بفوز أبها على الاتفاق بهدف دون رد؛ واختتمت بفوز الهلال على التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد.
ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الخامسة؛ مساء غد الجمعة حيث يلعب اتحاد جدة أمام الشباب على ملعب الأخير؛ فيما يستضيف الوحدة نظيره الفتح، والنصر يحل ضيفًا على أهلي جدة.
وتختتم الجولة الخامسة في اليوم الثالث السبت 28 سبتمبر بثلاث مباريات أيضًا، الفيصلي يستضيف العدالة، والحزم مع ضيفه ضمك، والفيحاء يحل ضيفًا على الرائد.
ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب دوري وكاس الامير محمد بن سلمان بعد مباريات اليوم الأول من خلال التقرير الاتي:-
1. الهلال 13 نقاط.
2. الفيصلي 8 نقاط.
3. العدالة 7 نقاط.
4. الأهلي 7 نقاط.
5. النصر 7 نقاط.
6. أبها 7 نقاط.
7. الاتفاق 6 نقاط.
8. الشباب 6 نقاط.
9. الوحدة 6 نقاط.
10. الفيحاء 5 نقاط.
11. التعاون 4 نقاط.
12. ضمك 4 نقاط.
13. الحزم 4 نقاط.
14. الاتحاد 3 نقاط.
15. الرائد نقطة واحدة.
16. الفتح صفر من النقاط.
وأقيم اليوم مباراتين في اليوم الأول للجولة الخامسة؛ وانتهت الأولى بفوز أبها على الاتفاق بهدف دون رد؛ واختتمت بفوز الهلال على التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد.
ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الخامسة؛ مساء غد الجمعة حيث يلعب اتحاد جدة أمام الشباب على ملعب الأخير؛ فيما يستضيف الوحدة نظيره الفتح، والنصر يحل ضيفًا على أهلي جدة.
وتختتم الجولة الخامسة في اليوم الثالث السبت 28 سبتمبر بثلاث مباريات أيضًا، الفيصلي يستضيف العدالة، والحزم مع ضيفه ضمك، والفيحاء يحل ضيفًا على الرائد.
ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب دوري وكاس الامير محمد بن سلمان بعد مباريات اليوم الأول من خلال التقرير الاتي:-
1. الهلال 13 نقاط.
2. الفيصلي 8 نقاط.
3. العدالة 7 نقاط.
4. الأهلي 7 نقاط.
5. النصر 7 نقاط.
6. أبها 7 نقاط.
7. الاتفاق 6 نقاط.
8. الشباب 6 نقاط.
9. الوحدة 6 نقاط.
10. الفيحاء 5 نقاط.
11. التعاون 4 نقاط.
12. ضمك 4 نقاط.
13. الحزم 4 نقاط.
14. الاتحاد 3 نقاط.
15. الرائد نقطة واحدة.
16. الفتح صفر من النقاط.
Advertisements
- اليوم.. انطلاق الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
- الباطن يودع دوري المحترفين و3 فرق تشعل صراع الهبوط في الجولة الأخيرة
- دورى الأمير.. ضمك والعدالة في لقاء التعويض.. ومواجهة متكافئة بين الفيحاء والحزم
- 3 مباريات حاسمة لأهلي جدة السعودي بشهر سبتمبر
- ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال والاهلي ونهاية الجولة الثانية
- ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب مباراة الهلال والفيحاء
- بثنائية يوسف نياكاتي.. الوحدة يحقق فوزا ثمينا على الأهلي
- ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تعادل الهلال وخسارة الأهلي
- تعرف على جميع أحداث الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان
- الهلال في الصدارة والفتح بالمؤخرة...ترتيب دوري المحترفين السعودي
المزيد عن: ترتيب الدوري السعودي الهلال والتعاونتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر