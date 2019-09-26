محمد نجم: النهاردة يوم تاريخي لـ "الاقتصاد المصري"

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قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن مؤشر البورصة بدأ يتصاعد مرة أخرى بعد انخفاضه خلال 3 جلسات، مشيرًا إلى أن انخفاض البورصة الأيام الماضية كان مبالغ فيه بصورة كبيرة.



وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، مساء الخميس، أن مؤشر البورصة تصاعد مرة أخرى بعدما قيمت الشركات والأفراد الاحداث في مصر، لافتَا إلى أن الأمور بدأت تعود لطبيعتها مرة أخرى.



وتابع: "البورصة اليوم وأمس بدأت تتعافي، وحجم المكاسب وصل لـ7 مليار جنيه، ويعد يوم تاريخي في تاريخ الاقتصاد المصري"، لافتَا إلى أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة حفز المستثمرين على الاستثمار في البورصة.



وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة يرسل رسال للمستثمرين بأن الاقتصاد المصري قوي وغير مضطرب، مثلما يروج البعض، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري مبني على أساس قوي ومتين، حيث أن معدل التضخم انخفض لـ7.5% خلال الفترة الحالية، وهذا الأمر لم يتحقق من أكثر من 6 سنوات، ليس هذا فقط، بل معدل البطالة انخفض بصورة كبيرة الفترة الأخيرة.

