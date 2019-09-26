أرملة الشهيد عادل رجائي تفضح "الجزيرة".. وتكشف عن خطتهم في نشر الأكاذيب

فجرت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي، مفاجأة عن قناة الجزيرة، والتي تعتبر البوق الإعلامي للتنظيم الدولي للإخوان.





وكشفت "زين العابدين"، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن قناة الجزيرة عرضت عليها تقديم 4 حلقات شهريا للهجوم على الجيش والشرطة، عبر أحد الصحفيين، وذلك بمقابل مادي عن الحلقة الواحدة يصل إلى 75 ألف دولار.





ومن ناحيته قال اللواء إيهاب يوسف، الخبير الأمني، خلال الحوار، أن جماعة الإخوان لم يعد لهم أرضية داخل المجتمع المصري، فقد أدرك الشعب المصري الدرس، وأن مصر تتعرض لمؤامرات من الداخل والخارج، مؤكدًا أن الشعب المصري سيقف يدا واحدا ضد الإرهاب، ومؤازة الشعب للشرطة في 2013 لن تنسى.





وأضاف الخبير الأمني، "مش كل واحد هيطلع على السوشيال ميديا ويقول مصر حلوة أو وحشة الناس هتنزله.. لأن نزول الناس سيحتاج تأمين عالي، واستغلال أي ثغرة قد يكون ضارا".





هذا وقد دعى عدد من الفنانيين والرياضيين في مصر الشعب المصري للنزول غدا أمام المنصة بمدينة نصر في الساعة الرابعة عصرًا، في مظاهرة احتفالية للتعبير عن دعم الشعب المصري لرئيسه وشرطته وجيشه ومؤسساته، وهو ما اسيكون أبلغ رد على ما يدعو إليه الإخوان من مظاهرات لإسقاط الدولة المصرية.



