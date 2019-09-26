متحدث الرئاسة: السيسي أجرى أكثر من 27 لقاءً مع زعماء العالم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد أكثر من 27 لقاءً مع العديد من زعماء العالم، على خلفية مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع كان غنيًا بالنشاط الدبلوماسي.



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، خلال حواره مع مراسل برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس قام بعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقمة ثلاثية مع العراق والأردن، وقمة مصرية لبنانية، بجانب شق ضخم جدًا من التباحث بين الرئيس والجانب الأمريكي، بالإضافة لاجتماع الرئيس مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي.



وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجانب الأمريكي، للاستماع لتقديرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضايا الشائكة في سوريا واليمن والمنطقة بالكامل، لافتًا إلى أن الرئيس طالب بحل الكثير من قضايا المنطقة على رأسها القضة الفلسطينية.



وأوضح أن لقاءات الرئيس متنوعة وكانت في جميع الاتجاهات، ومحصلات هذه اللقاءات مزيد من جذب السياحة لمصر، وجذب مزيد من الاستثمارات، وهناك اشادة من جميع الزعماء بمجمل ما حدث في مصر من تنمية خلال السنوات الاخيرة، وهذا واضح من اشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة انضباط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في مصر.



وولفت إلى أن الجانب الأمريكي مهتم جدًا بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكرر للتعايش السلمي وحرية اعتناق الاديان، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس السيسي لتصحيح المفاهيم المغلوطة للدين، هي أول دعوة لزعيم عربي مسلم بناءً على ما قاله الجاني الأمريكي.



