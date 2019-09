جامعة مصر الدولية تكرم تامر حسني في حفله

كرمت إدارة جامعة مصر الدولية الفنان تامر حسني، في حفله المقام حاليا بمقر الجامعة وذلك على مجمل أعماله الفنية وسط حضور جماهيري كبير.









بدأ نجم الجيل تامر حسني، حفله والمقام بجامعة مصر الدولية على أنغام أغنية "عيش بشوقك"، وقدم حتى الآن باقة من أجمل أغانيه أبرزها ناسيني ليه، كفاياك أعذار، بعيش، كل مرة.





ومن المقرر أن يقدم حسني، مجموعة آخرى من أبرز أغانيه على مدار ساعتين.









قدم حسني في الحفل مجموعة دسمة من أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني أول مرة يغنيها في جميع حفلاته الغنائية ."





حرص حسني، علي توجيه الشكر إلي كل من دعمه وسانده خلال مشواره الفني، كما قدم أبرز شركاء مشواره الفني في الحفل وطلب منهم الصعود علي خشبه المسرح ليشكرهم جميعا أمام الجمهور ويغني معهم، كما إحتفل معهم بتقطيع التورته..





شارك الملحن الكبير محمد رحيم، الفنان تامر حسني الغناء في الحفل حيث غني معه أغنية "لولا الهوى" وسط حضور عدد كبير من الجمهور.





وأعرب رحيم عن سعادته بمشاركه حسني، احتفالية مرور ١٥ عام علي طرح أول ألبوم خاص له"حب" ، وقال أنه فخور بصداقته بتامر حسني، حيث أنه يستحق كل هذا الحب من الجمهور".





وفي موقف لنجم الجيل، أسعد جميع الحاضرين بتذكره للنجم الراحل عامر منيب، فحرص حسني علي تقديم خالد منيب في الحفل وغني معه أغنيته الجديدة الذي طرحها مؤخرًا.





وشكر خالد، تامر حسني، لإتاحة الفرصة أمامه لمشاركته الحفل، كما أعرب عن حبه الشديد له ولفنه.





وفي لفتة إنسانية من حسني، في الحفل خلد ذكري الفنان الراحل عزت أبو عوف، بوضع صور له علي شاشات المسرح و تحدث عن فضله الكبير عليه، وأنه كان بمثابه الأب الروحي له وساعده كثيرا ببدايه مشواره.





وغني مع تامر حسني كل من حسام الحسيني وكريم محسن على المسرح وقدموا أغنية Come back to me





وأعرب كل منهما عن فخرهم بغنائهم إلى جانب نجم الجيل حيث كشف كلا منهما عن فضل تامر حسني، خلال مشوارهم الفني.





وقبل نهايه الحفل أعلن المسؤول عن روتانا، السيد سعيد إمام مدير عام الشركة في مصر عودة النجم تامر حسني للشركة مرة آخرى و قاموا بتكريمه وإهدائه درع التميز.





وقال سعيد إمام شهاده للتاريخ أن الفنان تامر حسني المصري الوحيد الذي يحمل راية الغناء خارج البلاد منذ ظهوره و وعد بألبوم غنائي متميز للنجم تامرحسني بمثابة محطه جديده في حياته الفنيه.