اسعار النفط تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي

تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي مع ترقب الجيوسياسية في الشرق الأوسط، و التطورات التجارية خاصة بعد التصريحات الإيجابية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة مع الصين قد يتم التوصل إليها أسرع من المتوقع.





وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس ارتفاع المخزونات بمقدار 2.4 مليون برميل، كما ارتفع الإنتاج الأمريكي من الخام خلال نفس الفترة بمقدار 100 ألف برميل يومياً عند 12.5 مليون برميل يومياً.





وفي سياق منفصل أفادت تقارير صحفية أمس أن الطاقة الإنتاجية للسعودية وصلت لمستوى 11.3 مليون برميل يومياً، وهي مستويات أسرع مما كان متوقعاً.





وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.1 بالمائة عند 56.41 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند 55.41 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي وبحلول الساعة 7:00 مساءًَ بتوقيت جرينتش، تسليم نوفمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 61.45 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.



