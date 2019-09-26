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اسعار النفط تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:36 م
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اسعار النفط تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي
منصة نفط
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وكالات
 
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تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي مع ترقب الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتطورات التجارية خاصة بعد التصريحات الإيجابية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة مع الصين قد يتم التوصل إليها أسرع من المتوقع.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس ارتفاع المخزونات بمقدار 2.4 مليون برميل، كما ارتفع الإنتاج الأمريكي من الخام خلال نفس الفترة بمقدار 100 ألف برميل يومياً عند 12.5 مليون برميل يومياً.

وفي سياق منفصل أفادت تقارير صحفية أمس أن الطاقة الإنتاجية للسعودية وصلت لمستوى 11.3 مليون برميل يومياً، وهي مستويات أسرع مما كان متوقعاً.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.1 بالمائة عند 56.41 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند 55.41 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي وبحلول الساعة 7:00 مساءًَ بتوقيت جرينتش،  تسليم نوفمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 61.45 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

وتراجعت اسعار النفط أمس الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي بعد أن ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين.

وكشف التقرير الأسبوعي والصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي بلغ 12.500 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر الجاري وهو أعلى بنحو 100 ألف برميل يومياً عن أرقام الأسبوع السابق له، ويعد أعلى مستوي فى تاريخ الولايات المتحدة.

ويعتبر هذا المستوى من إنتاج النفط هو الأعلى على الإطلاق من حيث المستويات الأسبوعية والذي سبق وتم تسجيله في الشهر الماضي، وذلك بعد أن كان مستقراً على مدى الأسبوعين الماضيين قرب المستوى القياسي والمسجل في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن واردات الولايات المتحدة من النفط تراجعت في الأسبوع الماضي إلى 6.378 مليون برميل يومياً، وهو مستوى أقل بنحو 672 ألف برميل يومياً عن مستويات الأسبوع السابق له.

كما أن صادرات النفط الأمريكية تراجعت بمقدار 192 ألف برميل يومياً لتسجل 2.983 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن الطاقة الإنتاجية للسعودية وصلت لمستوى 11.3 مليون برميل يومياً، وهي مستويات أسرع مما كان متوقعاً.

وكانت الطاقة الإنتاجية للمملكة من النفط انخفضت بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً في أعقاب الهجوم على شركة "أرامكو" في منتصف الشهر الجاري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من الممكن التوصل لصفقة تجارية مع الصين قريباً

وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.2 بالمائة عند 56.49 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند مستوى 55.55 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر 1.5 بالمائة إلى 62.17 دولار للبرميل.
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