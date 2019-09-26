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قطع المياه عن بعض القرى في الوادي الجديد بالتزامن مع صيانة محطات التنقية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:21 م
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قطع المياه عن بعض القرى في الوادي الجديد بالتزامن مع صيانة محطات التنقية
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هدير محمود
 
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أعلن رئيس مركز ومدينة بلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد، عادل عباس، عن قطع مياه الشرب في مواعيد عن قرى مركز بلاط بالتزامن مع صيانة محطات التنقية.

وقال، رئيس المركز، إنه يجري قطع المياه عن جميع محطات تنقية مياه الشرب بالمدينة والقرى التابعة للمركز لغسيل وتطهير تلك المحطات، حيث سيجري غسل وصيانة محطة تنقية مياه المدينة يوم السبت القادم 28 سبتمبر، يليها غسيل محطة مياه قرية أولاد عبد الله يوم الأحد 29 سبتمبر الجاري.

وأضاف، رئيس المركز، أنه سيجري غسيل محطة تنقية مياه قرية مرزوق يوم الإثنين 30 سبتمبر، يليها بعد ذلك غسيل محطة تنقية مياه قرية ذخيرة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل، وغسل محطة مياه قرية البشندى يوم الأربعاء 2 أكتوبر، ومحطة مياه قرية تنيدة يوم السبت 5 أكتوبر، ومحطة مياه قرية الزيات يوم الإثنين 7 أكتوبر المقبل.

والجدير بالذكر، أن هذه الخطة لتنظيف كافة الابار ومحطات التنقية بمحافظة الوادي الجديد بناءً على توجيهات محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط.
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