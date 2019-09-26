هنا شيحة تكشف سر نجاحها في "نصيبي وقسمتك3" (فيديو)

كشفت الفنانة هنا شيحة، من خلال برنامج "trending" المُذاع عبر فضائية mbc4 ، سر نجاح الشخصية التي جسدتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك3" والذي يُعرض حاليًا على فضائية on e و mbc.





وقالت هنا: "السبب وراء نجاح شخصيتي في مسلسل نصيبي وقسمتك، هو أنني قابلت فتاة مثل شخصية دارين على أرض الواقع، وتحدثت معي أنها لن ترغب بالزواج من أي شخص، والسبب وراء ذلك في اعتقادي أن كل ما نضجت المرأة ووصلت إلى سن كبير، كلما ازدات المتطلبات التي تحتاجها في شريك حياتها، ومن الصعب أن تتغاضى عنها وهذا عكس ما تتزوج في سن صغير".





يُشار إلى أن الفنانة هنا شيحة شاركت بقصة في مسلسل "نصيبي وقسمتك3" حملت أسم "أتفضلوا في الصالون" ، والتي كانت أحداثها تدور في إطار درامي رومانسي حول فتاة تدعى دارين من أسرة ثرية حيث والدها يعمل لواء ووالدتها تعمل وزيرة، ولديها متطلبات خاصة في شريك حياتها، فهي لا تقبل بأي شخص وتقوم بوضع قواعد ومعايير لأي شخص يتقدم بخُطبتها، ولن تتغاضى عن هذه المعايير نظرًا لخبرتها في الحياة، ولكن تنتهي بوفاة والدها ووالدتها وتبقى وحيدة وتبلغ من العمر 50 عام دون زواج.





يُذكر أن مسلسل "نصيبي وقسمتك3" من بطولة: هنا شيحة، هاني عادل، هبة مجدي، عبير صبري، توني ماهر، ميرهان حسين، مراد مكرم، ملك قورة، كريم قاسم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.





جدير بالذكر أن تم عرض الجزء الأول من مسلسل "نصيبي وقسمتك" عام 2016، وكان من بطولة النجم هاني سلامة و النجمات نيكول سابا وريهام حجاج وشيري عادل ودرة، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه ووصل عدد المشاهدة إلى ما يقرب 7 مليون مشاهدة، وأشاد به عدد كبير من الجمهور والنقاد.





حيث كان يحتوي على حلقات منفصلة متصلة تتناول أحداثها 15 موضوعًا مختلفًا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وتناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تحدث بينهما، وكيف يمكن التغلب عليها لإنجاح علاقتهما.





وبعد نجاح الجزء الأول، قام المؤلف عمرو محمود ياسين بعمل جزء ثاني ولكن بعنوان "نصيبي وقسمتِك" أي عائدة على المرأة، وأحداثه تدور حول 9 قصص عن قضايا المرأة خلال الـ 45 حلقة، حيث يتمحور هذا الجزء عن علاقة المرأة ومشاكلها في التعامل مع الرجال وذلك بخلاف الجزء الأول الذي تمحور على المشاكل التى تواجه الرجال في التعامل مع المرأة، وضم الجزء الثاني العديد من القصص من أبرزهم قصة "حبيبة أمها" بطولة الفنانة درة، وقصة " بحبك بإستمرار" بطولة الفنانة نجلاء بدر، وقصة "أهدي يا مدام" بطولة الفنانة ريم مصطفى، وقصة "نظرة في إبتسامة" بطولة الفنانة شيري عادل والعديد من القصص الآخرى.





وبسبب النجاح الذي حققه الجزء الثاني، قام صناع عمل "نصيبي وقسمتك" بعمل جزء ثالث والذي يُعرض حاليًا، حيث يضم 9 قصص مختلفة، وتم عرض 4 قصص بعنوان "أتفضلوا في الصالون" و "براد الشاي" و "أكدب عليا شوية" و "مين طفى النور".



