بومبيو مؤكدا.. الهجمات على شركة "أرامكو" لن تمر دون رد
وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي، أنهم مستمرون في حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني، محملا طهران مسؤولية الهجمات على منشآت شركة أرامكو بالسعودية.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لتلك الهجمات التي كانت ضخمة ومعقدة للغاية بأن تمر دون رد ولن تتسامح أيضا مع من يتسترون على تلك الفظائع.
ونوه بأن طهران ليست مستعدة لتغيير سلوكها والتصرف بصفتها دولة طبيعية، مشدد على أن بلاده ستواصل جهودها للإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في إيران .
وأشار بومبيو إلى أن حلفاء إيران لن يستطيعون بعد الآن التمتع بالحرية الأمريكية بعد أن منعهم الرئيس دونالد ترامب من دخول الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بملف كوريا الشمالية، قال بومبيو، إنه يأمل في عقد لقاءات مع مسؤولين كوريين شماليين في ديسمبر المقبل، مستبعدا إجراء محادثات خلال الشهر الجاري.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي في كلمته بالمؤتمر الصحفي إلى انفتاح واشنطن على تحقيق الأهداف التي توصلت إليها مع كوريا الشمالية في قمة سنغافورة.
وكانت الطائرات المجنحة الإيرانية والصواريخ الجوالة قد انطلقت باتجاه المعملين الواقعين في بقيق وهجرة خريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وقد أثارت الهجمات التي وُصِفت بالإرهابية إدانات محلية وعربية ودولية عديدة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي: "استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها".
إثر الهجمات، أعلن المتحدّث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي أن: التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية على حد وصفه.
وكانت وزارة الدفاع السعودية عقدت مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، عرضت فيه حطام طائرات مُسيَّرة وصواريخ جوّالة مؤكدة أنها أدلة على عدوان إيراني لا يمكن دحضها، حسبما جاء في المؤتمر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن 25 من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوّالة استخدمت في الهجمات التي انطلقت من الشمالي السعودي (إمّا من الأراضي الإيرانية أو العراقية) وليس من اليمن.
وبينما نفت وزارة الخارجية الإيرانية علاقة إيران بالهجمات، أشاد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في تغريدة له على تويتر بالحوثيين الذين عدّهم فرعًا من فروع حرس الثورة الإسلامية الإيرانية.
وكان المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحوثيين، العميد يحيى سريع قد ادّعى بأن الهجمات قد سُيّرت من الأراضي اليمنية باتجاه المعملين، حيث يبعدان عن الأراضي اليمنية أكثر من 1500-1000 كم.
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